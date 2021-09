Tạm giữ gã đàn ông say rượu cầm dao đâm đại úy công an ở Cần Thơ

(VTC News) -

Sáng 18/9, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tạm giữ Quách Thái (42 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều) vì đã đâm một đại uý công an.

Quách Thái.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, nhận được tin báo của người dân có người say xỉn quậy phá, Đại uý Nguyễn Công Tín (Cảnh sát khu vực 5, phường Tân An) cùng Bảo vệ dân phố đến hiện trường.

Khi đến đầu hẻm 112 Nguyễn Thị Minh Khai, lực lượng làm nhiệm vụ thấy Quách Thái cầm dao và la hét. Đại úy Tín yêu cầu Thái bỏ dao xuống nói chuyện nhưng gã đàn ông này không nghe. Thái lao đến đâm Đại úy Tín gây thương tích ở cổ.

Lực lượng làm nhiệm vụ trấn áp Thái đưa về trụ sở và đưa Đại uý Tín đi cấp cứu.