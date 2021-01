Tạm giữ con bạc chửi bới, đánh công an xã ở An Giang

(VTC News) -

Sáng 16/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Chí Hùng (29 tuổi, cư trú ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trần Chí Hùng.

Khoảng 14h ngày 13/1, lực lượng Công an xã Kiến An, huyện Chợ Mới tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Khi đến khu vực thuộc ấp Hòa Hạ, xã Kiến An thì phát hiện Trần Chí Hùng cùng khoảng 10 người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Lúc này, anh Lê Trung Nhất (cán bộ công an xã) và anh Phan Vĩnh Kỹ (cán bộ xã đội xã Kiến An) yêu cầu nhóm người giải tán và định thu giữ tang vật thì bị Hùng giật lại cất giấu.

Hùng dùng lời lẽ thô tục chửi lực lượng làm nhiệm vụ và có hành vi xô đẩy anh Nhất. Sau đó anh Nhất bỏ lên đường lộ gần đó rồi dùng điện thoại quay lại hành vi chống đối thì bị Hùng dọa đánh và yêu cầu xóa video.

Trong lúc anh Nhất đi về Văn phòng Ban ấp Phú Thượng 2 (cách hiện trường khoảng 70m) thì Hùng chạy theo nắm cổ áo anh Nhất, giựt đứt phù hiệu, đạp vào bụng anh Nhất.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Chợ Mới có mặt kịp thời bắt giữ Hùng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.