Tạm giữ 7 người đánh hội đồng 2 thanh niên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Liên quan vụ 2 thanh niên bị đánh hội đồng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công an quận 1, TP.HCM, đang tạm giữ Lương Thế Vinh (28 tuổi, ngụ quận 3), Vũ Đức Hậu (26 tuổi, quê Long An), Phạm Văn Tài (18 tuổi), Hà Quan Sang (27 tuổi), Dương Vũ Hòa 18 tuổi, cùng ngụ quận 4) và 2 người khác.

Hai nạn nhân bị nhóm người trên đánh là H.V.Đ.K. (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Minh Hải (25 tuổi, ngụ quận 12). Trong đó, Hải bị thương ở chân, khâu 2 mũi, bầm tím mắt phải, gãy răng, còn Khoa bị gãy xương mũi, bầm mắt trái.

Nhóm người tham gia đánh 2 thanh niên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu, những người này khai hành nghề bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khuya 7/11, K. và H. chơi ván trượt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì H. va vào người Vũ Đức Hậu (bán cá viên chiên) đang chơi xe điện. Vụ việc khiến 2 bên xảy ra xô xát và được mọi người can ngăn.

Sau đó, H. ra ghế ngồi nghỉ ngơi, thì Hậu đến nói chuyện dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, nhóm Vinh, Tài, Sang, Hưng, Bảo, Hòa cùng lao đến đánh hội đồng anh H. Lúc này, K. vào can ngăn cũng bị nhóm người đánh tới tấp.

Dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc Công an TP.HCM, Công an quận 1, đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Bến Nghé vào cuộc điều tra, bắt giữ 7 người liên quan đưa về trụ sở làm việc.

Trước đó cùng ngày, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên bị nhóm người đánh hội đồng. Nạn nhân nằm bất động, nhưng nhóm người không buông tha. Thời điểm này, phố đi bộ có nhiều người vui chơi, nhưng mọi người chỉ đứng nhìn, không can ngăn.