Tạm giữ 28 người ở Quảng Bình đốt pháo hoa nổ trái phép đêm Giao thừa

(VTC News) -

Ngày 14/2, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Bố Trạch đang tạm giữ hành chính 28 người có hành vi sử dụng pháo hoa nổ trái phép.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, tối 12/02 (30 Tết Tân Sửu) trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an huyện Bố Trạch phát hiện, bắt và xử lý 28 vụ/28 người sử dụng pháo hoa nổ trái phép.

Một trong những người đốt pháo hoa nổ trái phép đêm Giao thừa tại huyện Bố Trạch bị công an tạm giữ. (Ảnh: CA Quảng Bình).

Sau đó, cơ quan công an thực hiện lệnh tạm giữ hành chính 28 người nói trên và tuyên truyền trên loa truyền thanh của các xã, thị trấn để răn đe, giáo dục chung.

Cũng trong đợt này, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) phát hiện, xử lý 14 người đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa.