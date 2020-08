Tạm giữ 2.500 hộp khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc suýt tuồn ra thị trường

Ngày 5/8, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ 2.500 hộp khẩu trang không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, có giá trị khoảng 250 triệu đồng.

Ngày 4/8, Công an thị xã Buôn Hồ phát hiện xe ô tô biển số 47B-020.04 do tài xế Nguyễn Minh Chiến (SN 1981, trú đường Bùi Ích Huy, phường Tự An, TP Buôn Mê Thuột) đang chạy trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) có biểu hiện nghi ngờ nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Lô hàng khẩu trang đang được Công an thị xã Buôn Hồ tạm giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe có 2.500 hộp nhãn hiệu FUJI MASK không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trên bao bì sản phẩm không thể hiện ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng, số lô sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, lô hàng khẩu trang trên nếu lọt ra thị trường sẽ có trị giá hơn 250 triệu đồng.

Hiện, Công an thị xã Buôn Hồ đang tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.