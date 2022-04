Tạm giam nguyên cán bộ cảnh sát giao thông ở An Giang

(VTC News) -

Tối 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Bá Quận (sinh năm 1962, nguyên cán bộ công an ở An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Bá Quận (áo sơ mi).

Trước đó, ngày 6/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh An Giang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến vụ án.