Tầm giá 1 tỷ đồng, chọn Hyundai Santa Fe Tiêu chuẩn hay Honda CR-V G?

Năm 2020, Hyundai Santa Fe và Honda CR-V là 2 dòng xe gầm cao 7 chỗ bán tốt nhất Việt Nam với doanh số cùng ở mức hơn 11.000 chiếc. Nếu Santa Fe bán chạy nhờ mẫu mã bắt mắt, trang bị phong phú thì CR-V có thương hiệu Nhật và đặc tính vận hành nổi bật.

Thực tế, Santa Fe và CR-V ít khi được mang ra so sánh trực tiếp với nhau khi đại diện Hàn Quốc được phát triển để tiệm cận với nhóm SUV cỡ trung, còn mẫu xe của Honda vốn là dòng crossover đô thị dạng 5+2.

Dù vậy, Hyundai và Honda đang ít nhiều có sự cạnh tranh ở cùng tầm giá hơn 1 tỷ đồng với đại diện là bản Santa Fe tiêu chuẩn máy xăng ( 1,03 tỷ đồng ) và CR-V G ( 1,048 tỷ đồng ). Vậy 2 mẫu xe hơn kém nhau ra sao khi xét đến nhu cầu mua ôtô 7 chỗ cho gia đình?

Hyundai Santa Fe nổi bật hơn về thiết kế và kích thước

So sánh trực diện về thiết kế, Hyundai Santa Fe 2021 trông ấn tượng và bắt mắt hơn Honda CR-V. Mẫu xe Hàn có các đường nét cứng cáp, vuông vức kết hợp cùng kích thước tổng thể to lớn giúp tạo nên vẻ ngoài bề thế, dễ dàng ghi điểm với người dùng muốn có một phương tiện đi lại nổi bật.

Trong khi đó, bản facelift của CR-V ra mắt trong năm 2020 chỉ tinh chỉnh các chi tiết như cản trước/sau, kiểu mâm để giúp xe trông hiện đại và năng động hơn. Còn lại, tổng thể của Honda CR-V trông "hiền" hơn Santa Fe khi có nhiều góc bo tròn ở đầu và đuôi xe. Nhìn chung, thiết kế của CR-V tỏ ra trung tính hơn và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng người dùng, từ trẻ tuổi cho đến trung niên.

Ở phiên bản Tiêu chuẩn, danh sách trang bị ngoại thất của Santa Fe tỏ ra tương đồng với CR-V bản G. Cả 2 cùng có hệ thống đèn chiếu sáng LED, cảm biến ánh sáng bật/tắt đèn tự động, mâm xe 18 inch…

Một khác biệt nhỏ cần nhắc đến là đèn pha, cốt của Santa Fe đặt ngang với lưới tản nhiệt. Vị trí này khá thấp và dễ bị bám bẩn khi di chuyển trong điều kiện mưa gió hoặc ẩm ướt, ảnh hưởng đến tầm quan sát khi Santa Fe không có chức năng rửa đèn.

Như đã nói, Hyundai Santa Fe có thông số kích thước nhỉnh hơn đáng kể so với Honda CR-V, nhất là chiều dài cơ sở chênh lệch hơn 100 mm sẽ tạo ra khác biệt đáng kể về không gian sử dụng. Điểm cộng chính của CR-V là khoảng sáng gầm lên đến gần 200 mm, hỗ trợ cho việc di chuyển linh hoạt và cơ động hơn.

Hyundai Santa Fe rộng rãi và nhiều tiện ích

Xét về thiết kế nội thất, khoang lái của Santa Fe cho cảm giác cao cấp và sang trọng. Nổi bật là màn hình cảm ứng đặt cao giữa bảng tablo, cụm điều khiển trung tâm nhiều chi tiết trang trí bóng bẩy.

Trong khi đó, cabin CR-V thể hiện tính thực dụng với cách sắp xếp trực quan, dễ sử dụng. Ngoài ra, mẫu xe của Honda sẽ được lòng những người dùng truyền thống với cần số vật lý, trong khi Santa Fe 2021 chuyển sang kiểu cần số nút bấm còn khá xa lạ với khách hàng Việt Nam.

Ưu thế về kích thước của Santa Fe có thể là yếu tố tạo nên sự khác biệt khi so sánh với CR-V. Ở hàng ghế cuối của Santa Fe, khoảng để chân cùng trần xe đủ rộng rãi cho cả người lớn cao 1,7 m, cho cảm giác ngồi thoải mái và đỡ bí bách như ở CR-V.

Mẫu xe Nhật Bản thực tế chỉ phù hợp đi 4-5 người, nếu phải sử dụng hàng ghế thứ 3 thì đó chỉ là giải pháp tạm thời để di chuyển đông người ở quãng đường ngắn, không cần mang theo hành lý và đồ đạc.

Với giá bán thấp hơn đôi chút, bản Tiêu chuẩn của Santa Fe vẫn nhỉnh hơn đôi chút về mặt tiện nghi so với CR-V bản G. Những trang bị trội hơn ở mẫu SUV Hàn gồm có hệ thống âm thanh Harman Kardon 10 loa (so với 8 loa), sạc điện thoại không dây hay cốp sau đóng/mở điện.

Còn lại, danh sách tiện ích của 2 model khá tương đồng với ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay để sử dụng trợ lý ảo tiếng Việt Kiki…

Honda CR-V trội hơn về thông số động cơ và trang bị an toàn

Ở tầm giá 1 tỷ đồng , Honda CR-V là một trong những cái tên nổi bật nhất khi xét đến tính năng vận hành và an toàn. Điều này giúp mẫu xe Nhật Bản lấy lại điểm số trước đối thủ Hàn Quốc.

Cụ thể, động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.5L mới của Hyundai Santa Fe được tinh chỉnh thông số theo hướng tiết kiệm và ưu tiên trải nghiệm thoải mái nên có hiệu suất thấp hơn đời xe cũ.

Thay đổi này gián tiếp giúp Honda CR-V trở nên vượt trội nhờ động cơ tăng áp 1.5L, đi cùng đặc trưng vận hành mang hơi hướm thể thao quen thuộc của xe Honda, hướng đến những khách hàng thích cầm lái. Điểm chung của Santa Fe Tiêu chuẩn và CR-V G là cùng có hệ dẫn động cầu trước, tay lái được tích hợp lẫy chuyển số và có nhiều chế độ lái tùy chọn.

So sánh về tính năng an toàn, đại diện của Honda hoàn toàn chiếm ưu thế khi được trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing. Người lái Santa Fe Tiêu chuẩn sẽ không có được kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, hỗ trợ giữ làn đường hay camera quan sát làn đường bên phụ.

Kết luận

Có thể thấy, Hyundai Santa Fe 2021 tiếp tục phát huy các thế mạnh vốn có về kiểu dáng, trang bị để thu hút khách hàng. Trong đó, bản Tiêu chuẩn chưa có được công nghệ an toàn chủ động nhưng vẫn là cái tên sáng giá ở tầm giá 1 tỷ đồng nhờ danh sách tiện nghi đa dạng, đi cùng giá bán cạnh tranh.

Về phía CR-V, đây sẽ là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng chuộng xe Nhật nói chung cũng như thương hiệu Honda nói riêng, vốn đề cao giá trị sử dụng và nay được bổ sung nhiều chức năng hỗ trợ lái tiên tiến. Dù vậy, CR-V tỏ ra kém cạnh về không gian cũng như trang bị tính năng so với đối thủ.