Tạm dừng hoạt động 2 phòng khám để điều tra 'từ chối bệnh nhân dẫn tới tử vong'

(VTC News) -

Ngày 20/8, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, Sở đã đề nghị 2 cơ sở y tế là Phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng (TP Dĩ An) và Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang (TP Thuận An) tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh để phục vụ công tác xác minh sự việc liên quan đến trường hợp bệnh nhân tử vong sau khi không được tiếp nhận cấp cứu.

Cấp cứu cho bệnh nhân COVID-19. (Ảnh minh họa)

Theo ông Chương, thời gian qua, 2 phòng khám này đã để xảy ra tình trạng bệnh nhân không tiếp cận được cơ sở y tế để cấp cứu, thực hiện chuyển viện không an toàn dẫn đến người bệnh tử vong trên đường chuyển viện. Hai cơ sở y tế này phải tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh để phục vụ cơ quan pháp luật, Thanh tra Sở Y tế xác minh làm rõ sự việc.

"Chúng tôi tạm đình chỉ trong lúc cơ quan chức năng điều tra, để họ tổ chức kiểm điểm, giải trình lại về toàn bộ quy trình. Còn họ có từ chối, đùn đẩy hay vi phạm không thì cơ quan chức năng như Thanh tra Sở Y tế, công an đang tiếp tục xác minh, điều tra. Thời gian tạm dừng hoạt động bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới", ông Chương nói.

Như thông tin đã đưa trước đó, ông Ngô Dương (57 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị nôn ói, ngất xỉu nên được người nhà đưa đi cấp cứu bằng xe tải. Đến một số cơ sở y tế do đang điều trị COVID-19 nên không nhận bệnh nhân, gia đình đưa ông đến Phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng. Phòng khám tiến hành test nhanh COVID-19 với số tiền 700.000 đồng cho bệnh nhân và người đi cùng.

Sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, phòng khám cấp cứu cho người bệnh. Do tình trạng bệnh nhân quá nặng vượt khả năng nên yêu cầu người nhà chuyển đến bệnh viện khác. Sau khi đi hỏi thăm một số cơ sở y tế khác không nhận bệnh do mới cấp cứu một bệnh nhân COVID-19 trở nặng, người nhà đưa ông Ngô Dương về nhà trọ, vài giờ sau thì ông tử vong.

Đối với phòng khám đa khoa Phúc An Khang liên quan đến cái chết của bà Nguyễn Thị Kiều (50 tuổi), tạm trú ở phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Theo trình bày của ông Linh (em trai bà Kiều), sáng 18/8, bà Kiều ho, khó thở nên gọi em ttrai chở đi khám.

Ông Linh chở bà Kiều bằng xe máy đến trước cổng Phòng khám Phúc An Khang trên quốc lộ 13 vào lúc 7h sáng thì gặp bảo vệ của phòng khám. Tại đây bảo vệ phòng khám hướng dẫn chạy tới Bệnh viện Columbia Asia nằm trên đường 22-12 (cách đó gần 1km).

Ông Linh chở chị gái đi tiếp khoảng vài trăm mét thì bà Kiều mệt nên dừng xe, đứng xuống lề và tử vong sau đó.