Tạm dừng hoạt động 2 nhà máy thép bị dân vây vì xả thải ô nhiễm ở Đà Nẵng

(VTC News) - UBND TP Đà Nẵng vừa ra thông báo kết luận về chủ trương tạm dừng hoạt động 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc bị người dân kéo đến vây vì cho rằng 2 nhà máy này gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 1/3, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ra thông báo chính thức về ý kiến kết luận của lãnh đạo thành phố liên quan đến kiến nghị của các hộ dân thuộc xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang).

Theo đó, ngày 28/2, Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và các Phó Chủ tịch đã tổ chức cuộc họp xử lý các nội dung liên quan đến việc một số người dân thuộc thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2 (xã Hòa Liên) tập trung trước trụ sở Công ty Cổ phần thép Dana Ý.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và đại diện cho các doanh nghiệp có liên quan phát biểu ý kiến; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất giao Văn phòng UBND TP tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, khẩn trương hoàn thiện các phương án xử lý liên quan đến việc di dời, giải tỏa tại khu vực hai nhà máy thép; trình Ban Cán sự Đảng UBND TP xem xét, cho ý kiến để báo cáo xin chủ trương của Thường trực Thành ủy. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước 2/3/2018.

Người dân kéo đến các nhà máy Thép Dana Ý và Dana Úc vì cho rằng các nhà máy này gây ô nhiễm. (Ảnh: H.N)

Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo thành phố, yêu cầu Công ty Cổ phần thép Dana Ý và Công ty Cổ phần thép Dana Úc tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp (nấu, luyện) gây ô nhiễm môi trường. Thời gian tạm dừng kể từ 28/2/2018.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức giám sát việc tạm dừng hoạt động nêu trên.

Các hoạt động vận chuyển; bốc, dỡ; xuất, nhập hàng hóa và các hoạt động hành chính khác của doanh nghiệp vẫn được thực hiện bình thường.

Khi thực hiện việc vận chuyển, xuất, nhập hàng hóa; yêu cầu các doanh nghiệp thông báo cụ thể thời gian, loại phương tiện, số lượng người tham gia cho UBND xã Hòa Liên biết để thực hiện việc giám sát.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Hòa Liên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân được rõ, ủng hộ chủ trương của thành phố và chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), ngăn chặn có hiệu quả mọi hành vi lôi kéo, kích động người dân gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Hòa Liên có trách nhiệm tổ chức công khai nội dung thông báo kết luận này đến người dân và các doanh nghiệp biết để thực hiện.

Văn phòng UBND TP có trách nhiệm giúp lãnh đạo UBND TP theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên.

Trước đó, tối 26/2, hàng trăm người dân kéo đến trụ sở Công ty Cổ phần Thép Dana Ý (Đà Nẵng) có trụ sở tại xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) vì cho rằng công ty này gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của họ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an xã, công an huyện đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự, ghi nhận tình hình.

Người dân cho biết, trong quá trình hoạt động, nhà máy đã xả khói bụi, nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Nước sinh hoạt của người dân trong vùng có màu vàng.

