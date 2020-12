Tạm đình chỉ một số cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh

(VTC News) -

Chiều 25/12, nguồn tin của PV VTC News cho biết, Cục Hải quan Quảng Ninh đã đình chỉ công tác một số cán bộ, công chức thuộc Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) liên quan đường dây buôn lậu do Đào Văn Chấp (tên gọi khác là Cường, SN 1969, thường trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.

Đồng thời, Cục Hải quan Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Cảnh sát kiểm tra kho hàng của đường dây buôn lậu do Đào Văn Chấp cầm đầu. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giớ. Đường dây này do Đào Văn Chấp cầm đầu.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Buôn lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, ra Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Văn Chấp.

Vợ và 2 con của Chấp cũng bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hà (SN 1967, trú tại chung cư Time City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Đào Tuấn Duy (SN 1992, cùng địa chỉ với bị can Hà); Đào Mạnh Đức (SN 1995, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái).

Ngoài vợ con Đào Văn Chấp, 6 bị can khác trong đường dây bị khởi tố cùng tội danh gồm: Vi Xuân Mạnh (SN 1993, trú tại xã Hải Tiến, TP Móng Cái); Dương Văn Tuấn (SN 1983, trú tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái); Ngô Chí Tuệ (SN 1982, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái); Trần Văn Sỹ (SN 1983, trú tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh); Bùi Đình Thao (SN 1975, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên); Phạm Văn Tú (SN 1982, trú tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà).