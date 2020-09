Tâm an mùa Vu Lan, trọn nghĩa đạo hiếu

Tích về Đại Đức Mục Kiền Liên cứu linh hồn mẹ để bà được siêu thoát đã hình thành nên lễ Vu Lan – một ngày lễ lớn của đạo Phật và là nét đẹp văn hóa của người Việt vào mỗi dịp Tết Trung Nguyên.

Chòi Cá Voi tại Hoa Viên Bình An

Để chuẩn bị cho một mùa báo hiếu trọn vẹn nghĩa tình, hãy cùng chúng tôi điểm qua những việc ý nghĩa nên làm dành tặng cha mẹ và người thân bạn nhé!

Mua quà tặng

Thị trường quà tặng những năm gần đây khá sôi động với nhiều mặt hàng, mẫu mã đa dạng từ đồ gia dụng, quần áo, phụ kiện đến thực phẩm, dịch vụ. Cho bà, cho mẹ là một chiếc váy, một chiếc khăn thời trang, cho phái nam là chiếc áo sơ mi, đôi kính lão mới hay chiếc gậy chống đa năng cho người lớn tuổi. Bên cạnh đó, không thể không kể đến tranh phong thủy, dòng tranh này thu hút lượng lớn khách mua bởi tính trang nhã, nhẹ nhàng. Tranh chữ thư pháp, thủy mặc, mã đáo thành công, … giúp xua tà khí, điều hòa âm dương, mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia chủ. Các loại sâm nhung, tổ yến, sữa cao cấp, thực phẩm chức năng, … cũng là lựa chọn tốt giúp cải thiện sức khỏe, tuy nhiên, nhớ lưu ý chọn mua tại những thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng và xuất xứ rõ ràng bạn nhé.

Sum họp cùng gia đình

Đã bao lâu rồi bạn chưa ăn một bữa cơm cùng gia đình? Đừng quên sắp xếp thời gian về nhà thăm cha mẹ, kính ông một chén trà, kính bà miếng trầu têm, đại gia đình đoàn tụ bên mâm cơm nóng, bỏ lại những muộn phiền thế gian ngoài bậc cửa. Không chỉ là những ký ức đẹp, niềm vui đoàn tụ cùng người thân là nguồn cổ vũ tinh thần lớn nhất cho cha mẹ lúc bóng xế chiều tà, đồng thời đó cũng là chỗ dựa vững chắc cho bạn trên hành trình vào đời, chứng tỏ bản thân.

Đi chùa cầu an, thăm viếng mộ tổ tiên

Vu Lan là dịp người người đến chùa thắp hương, cầu cho gia đạo bình an, người còn cha mẹ cầu sức khỏe cho cha mẹ, người có song thân đã về đoàn tụ với cửu huyền thất tổ cầu siêu cho phụ mẫu. Những hoạt động khác như niệm kinh, phóng sinh, cúng dường, làm công quả, thả đèn hoa đăng hay thả thuyền giấy cũng được diễn ra nhằm an ủi và tưởng nhớ vong linh người đã khuất.

Tượng Phật vàng cao 18m tại Hoa Viên Bình An

Truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt cũng không quên nhắc nhớ con cháu dành thời gian thăm viếng mộ phần tổ tiên, dọn dẹp, hương khói, cầu bình an cũng như bày tỏ lòng hiếu kính đến những bậc bề trên đã yên nghỉ miền cực lạc. Những ngày này, nhiều gia đình đã ghé thăm Hoa viên Bình An tại xã Bình An, huyện Long Thành để thăm viếng, chăm sóc mộ phần tổ tiên.

Anh P (Đồng Nai) cho biết: “Ông bà mình dạy “sự vong như sự tồn”, cuộc sống thế giới bên kia cũng như mình ở đây vậy. Lâu lâu ghé qua coi sóc nhà mình một chút, đặng cho ông bả biết mà vui với con cháu”. Trong làn hương khói lặng lẽ, chị M (Quận 9, TPHCM) xúc động: “Bận công việc quá, 1 năm 2 lần mới dắt sắp nhỏ qua thăm ông bà, thấy ông bà được chăm sóc kỹ, mình làm con cũng cảm động lắm. Có cây cối xanh mát, sông nước hữu tình, địa thế phong thủy đẹp, để ông bà an nghỉ nơi đây phận làm con cũng cảm thấy an tâm phần nào”.

Hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ là bổn phận và đạo lý thiêng liêng mà mỗi người con phải trân trọng và gìn giữ. Một mùa Vu Lan nữa lại đang về ngoài kia, mong rằng mỗi người chúng ta biết giữ tấm lòng hiếu thảo, tôn kính với mẹ cha, “biết dừng lại công việc bề bộn để báo ân cha mẹ, tổ tiên, dành những khoảnh khắc thanh tịnh nhất để tưởng nhớ, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ”. (Thượng tọa Thích Đức Thiện)