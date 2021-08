Taliban trỗi dậy, Mỹ điều 3.000 quân đến Afghanistan

(VTC News) -

"Chúng tôi đánh giá tình hình an ninh tại Afghanistan hàng ngày, xác định cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho những người phục vụ tại Đại sứ quán Mỹ. Theo đó, chúng tôi sẽ giảm nhân viên đại sứ quan ở Kabul vì lý do an ninh”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết.

Người phát ngôn Ned Price cho hay, Mỹ dự kiến “​​sẽ rút bớt nhân viên ngoại giao thiết yếu ở Afghanistan trong những tuần tới”, nói rằng đại sứ quán vẫn chưa đóng cửa.

Lầu Năm Góc cũng sẽ gửi thêm khoảng 3.000 lính Mỹ tới Afghanistan để giúp đảm bảo việc rút nhân viên ngoại giao. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, đợt triển khai quân đầu tiên sẽ diễn ra trong 24 và 48 giờ tới sân bay ở Kabul.

Mỹ điều động binh sĩ đến Afghanistan hỗ trợ quá trình rút nhân viên ngoại giao. (Ảnh: ABC News)

Bên cạnh đó, khoảng 3.500 lính Mỹ bổ sung sẽ được cử đến khu vực để sẵn sàng ứng phó nếu tình hình trở nên tồi tệ. Ngoài ra, 1.000 binh sĩ dự kiến sẽ được điều động đến quốc gia này giúp người Afghanistan thực hiện quy trình nhập cư đặc biệt đến Mỹ.

Thông thường, quân đội Mỹ sẽ gửi một số lượng lớn binh sĩ để hỗ trợ rút nhân viên trong các khu vực chiến sự. Hiện có khoảng 1.400 nhân viên còn lại tại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul. Nhiệm vụ quân sự của Mỹ ở Afghanistan sẽ kết thúc vào ngày 31/8, và khoảng 650 binh sĩ vẫn ở lại nước này để bảo vệ sân bay và đại sứ quán.

Anh dự kiến ​​sẽ đưa ra thông báo tương tự về việc rút nhân viên ngoại giao ở Afghanistan.

Hôm 12/8, các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Taliban đã đánh chiếm thêm hai thành phố lớn nhất và mang tính chiến lược của Afghanistan - Herat và Ghazni, qua đó áp sát và cô lập hoàn toàn thủ đô Kabul với phần còn lại của đất nước.

Bạo lực gia tăng và những bước tiến nhanh chóng của các chiến binh đã khiến Mỹ và Đức kêu gọi công dân của họ rời khỏi đất nước ngay lập tức. Đánh giá tình báo của Mỹ cho biết, Taliban có thể vây hãm Kabul trong 30 ngày và chiếm thủ đô trong vòng 90 ngày.

Theo Reuters, việc rút nhân viên sứ quán của Mỹ tại thủ đô Kabul của Afghanistan là một trong những dấu hiệu đáng lo ngại nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden về tình hình an ninh tại quốc gia này, cũng như sự thất bại của chính phủ Afghanistan trong việc bảo vệ các thành phố quan trọng.