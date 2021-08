Taliban thu giữ hơn 100 trực thăng Mi-17 của quân đội Afghanistan

(VTC News) -

Taliban đã thu giữ hơn 100 máy bay trực thăng do Nga sản xuất ở nhiều trạng thái hoạt động khác nhau, nhưng phần lớn trong số này sẽ không thể sử dụng được nếu họ không tiếp cận với các đội bảo dưỡng và phụ tùng thay thế.

Trực thăng Mi-17 tham gia một cuộc tập trận của quân đội Afghanistan. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Khi Taliban chiến thắng quân đội Afghanistan và nắm quyền kiểm soát các kho vũ khí và phương tiện lớn, lực lượng này đã thu giữ ít nhất 100 máy bay trực thăng Mi-17 Hip – loại máy bay vận tải do Nga sản xuất được Mỹ mua để trang bị cho các lực lượng vũ trang Afghanistan, do chúng có giá thành rẻ hơn và dễ vận hành hơn so với máy bay trực thăng UH-60 Black Hawks do Mỹ sản xuất.

Alexander Mikheev, người đứng đầu công ty xuất khẩu vũ khí và các sản phẩm quân sự Rosoboronexport (thành viên Tập đoàn Nhà nước Rostec), cho biết: “Phi đội trực thăng ở đó rất lớn - hơn 100 trực thăng Mi-17 các loại. Tất nhiên, phi đội này cần được sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng thay thế". Ước tính của ông Alexander Mikheev về số lượng máy bay trực thăng do Nga sản xuất ở Afghanistan cao hơn đáng kể so với số lượng được báo cáo trước đó.

Vào tháng 7 vừa qua, Tổng thanh tra đặc biệt Mỹ về tái thiết Afghanistan (Sigar) cho biết, quân đội Afghanistan có 56 trực thăng Mi-17, trong đó chỉ có 32 chiếc còn sử dụng được. Mi-17 là phiên bản xuất khẩu của máy bay trực thăng Mi-8, được sản xuất tại hai nhà máy ở Kazan và Ulan-Ude của Nga.

Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu chiếc trong số trực thăng kể trên có thể bay được vì việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và các cuộc tấn công dữ dội của Taliban đã khiến lực lượng không quân Afghanistan bị tổn thất nặng nề. Đầu tháng 8, xuất hiện một số video ghi lại cảnh các chiến binh Taliban đang bay trên một chiếc Mi-17. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Taliban triển khai trực thăng tham gia các hoạt động chiến đấu.

Trong nhiều năm, phi đội Mi-17 đã trở thành xương sống của lực lượng không quân Afghanistan, hoạt động thường xuyên để vận chuyển binh sỹ, cung cấp đạn dược và phục vụ cho việc sơ tán. Mỹ bắt đầu mua sắm trực thăng Mi-17 vào năm 2005 và đã mua ít nhất 50 chiếc từ nhà xuất khẩu của Nga. Washington từng có kế hoạch mua thêm 30 chiếc trực thăng loại này nhưng vấp phải sự phản đối của Quốc hội vào năm 2013.