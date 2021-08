Taliban sẽ sớm công bố bộ máy chính phủ mới ở Afghanistan

(VTC News) -

Theo người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid, các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Afghanistan về cơ cấu thành phần chính phủ mới vẫn đang diễn ra. Kết quả sẽ sớm được công bố trong tương lai gần.

Phát biểu với hãng tin Tolo News, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho biết: “Các quan chức chính trị của chúng tôi đã gặp với các nhà lãnh đạo ở Kabul. Quan điểm của họ rất quan trọng. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. Chúng tôi hy vọng có thể thông báo về chính phủ mới sớm”.

Các tay súng Taliban ở Afghanistan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trước đó, phó thủ lĩnh và là nhà đồng sáng lập của Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar đã về tới Kabul trong ngày 21/8, để bắt đầu cuộc thảo luận chính thức với các lãnh đạo chính trị của Afghanistan về chính phủ mới.

Trong ngày 21/8, lãnh đạo Taliban đã gặp một số chính trị gia ở thủ đô Kabul như cựu Tổng thống Hamid Karzai, và Chủ tịch Hội đồng Tối cao Hòa giải Quốc gia Abdullah Abdullah.

Các cuộc họp tập trung vào tổng thể tình hình chính trị bao gồm cả vấn đề tổ chức bộ máy của một chính phủ bao trùm ở quốc gia Nam Á này. Ông Abdullah Abdullah đã lên tiếng xác nhận nội dung cuộc họp. Trong khi đó, một số lãnh đạo chính trị khác của Afghanistan đã lên tiếng chỉ trích cách thức mà Taliban tham vấn và thảo luận về vấn đề Chính phủ mới. Họ cho rằng tiến trình chính trị tại Afghanistan cần phải bao trùm và mang tính đại diện cao hơn.

Trả lời hãng tin Tolo News, Sayed Eshaq Gailani, người đứng đầu đảng Nahzat-e-Hambastagi Afghanistan cho rằng, "cuộc chơi chính trị’ đang diễn ra, nhưng dường như đó không phải là "cuộc chơi" công bằng bởi nó trông giống như "cuộc chơi cá nhân". Còn cựu Thống đốc tỉnh Balkh Atta Mohammad Noor nhấn mạnh chính phủ mới sẽ không được chấp nhận nếu nó không có tính bao trùm.

Trong khi đó, trả lời hãng tin Reuters, Ahmad Massoud, thủ lĩnh lực lượng chống Taliban ở tỉnh Panjshir, địa phương nằm phía Bắc thủ đô Kabul bày tỏ hy vọng có thể tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với phong trào Hồi giáo vũ trang này. Tuy nhiên, nếu Taliban không chấp nhận, phong trào kháng chiến ở thung lũng Panjshir cũng sẵn sàng kháng cự: “Chúng tôi muốn làm cho Taliban nhận ra rằng con đường duy nhất về phía trước là thông qua đàm phán và đối thoại. Chúng tôi sẽ nói chuyện với họ và chúng tôi không muốn chiến tranh nổ ra. Chúng tôi muốn Taliban nhận ra rằng những giá trị mà tôi vừa nói quan trọng hơn bất cứ chiến thắng quân sự nào”.

Hiện tại, phong trào chống Taliban đang nổi lên tại thung lũng Panjshir, miền núi phía Tây Bắc Kabul. Phong trào này đã tập hợp được các đơn vị quân đội chính quy của chế độ cũ cùng lực lượng đặc biệt cũng như dân quân địa phương.

Trong khi đó, thế giới vẫn đang theo dõi sát sao tình hình tại Afghanistan. Nhiều nước đang khẩn trương sơ tán công dân khỏi Afghanistan do lo sợ tình hình an ninh tiếp tục xấu đi đe dọa sự an toàn của người nước ngoài.