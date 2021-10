Taliban: Mỹ là gốc rễ khiến khủng bố IS trỗi dậy mạnh mẽ ở Afghanistan

(VTC News) -

Ahmad Yasir, quan chức phụ trách văn phòng chính trị của Taliban ở Qatar, nằm trong số các quan chức cấp cao của lực lượng này cho rằng các thế lực bên ngoài đổ lỗi cho IS gây ra vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite vào tuần trước. Vụ khủng bố đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người và hàng trăm người khác bị thương.

Cũng theo Ahmad Yasir, các cuộc tấn công khủng bố liên tiếp gần đây chưa hẳn do IS đứng sau.

"Không nghi ngờ gì về việc có bàn tay độc ác đứng sau cuộc tấn công được cho là của IS", Ahmad Yasir nói, đại diện Taliban cũng cáo buộc Mỹ chính là nguyên nhân khiến các mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng ở Afghanistan.

Theo Ahmad Yasir, Taliban có bằng chứng chứng minh cho tuyên bố này và sẽ được công bố trong thời gian tới.

Quacn chức Taliban đỗ lỗi cho Mỹ là gốc rễ khiến khủng bố IS trỗi dậy mạnh mẽ ở Afghanistan. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, Qari Saeed Khosty, người chịu trách nhiệm về truyền thông của Taliban, bác bỏ quan điểm cho rằng Taliban cần phải hợp tác với Mỹ để đối đầu với kẻ thù chung.

"Taliban không cần hợp tác với bất kỳ ai chống lại IS, bởi vì IS không có nguồn gốc phổ biến ở Afghanistan. Với sự giúp đỡ của Mỹ và sự giúp đỡ của chính quyền Kabul, IS đã trở lại và lớn mạnh”, Qari Saeed Khosty cho hay.

Mới đây, quan chức Mỹ và Taliban có cuộc hội đàm sau khi Washington rút quân khỏi Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price tiết lộ, chống khủng bố "là một trọng tâm" của cuộc thảo luận được tổ chức giữa hai bên.

Trong khi đó, người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen cho biết, Taliban cam kết đảm bảo chủ nghĩa khủng bố sẽ không được phép trú ẩn ở Afghanistan.Trước thềm hội đàm, Suhail Shaheen cũng tuyên bố Taliban sẽ không bắt tay với Mỹ để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan ở Afghanistan và sẽ “tự đối phó với IS”.

Mỹ đã chấm dứt can dự tại Afghanistan sau hơn 2 thập kỷ khi chính thức rút quân khỏi quốc gia này. Chính quyền Tổng thống Joe Biden tổ chức chiến dịch sơ tán lớn hồi tháng 8, đưa hơn 124.000 người Mỹ và công dân Afghanistan làm việc cho Mỹ rời khỏi nước này sau khi Taliban tiếp quản.