Taliban cho phép 100 nước tiếp tục chiến dịch sơ tán dân sau 31/8

(VTC News) -

Nhóm 100 quốc gia này gồm Mỹ, Anh, Pháp và Đức... nhưng không bao gồm Nga, Trung Quốc.

"Chúng tôi đã nhận được đảm bảo từ Taliban rằng tất cả công dân nước ngoài và công dân Afghanistan có giấy phép đi lại được các nước chúng tôi cấp được phép tiếp tục tới các điểm khởi hành một cách an toàn và trật tự để rời khỏi nước này", tuyên bố chung do nhiều nước công bố ngày 29/8 cho biết.

Các nước trong tuyên bố cũng khẳng định sẽ tiếp tục cấp giấy thông hành cho "những người Afghanistan được chỉ định", nói thêm rằng "chúng tôi nhận được cam kết rõ ràng từ Taliban".

Lính thủy đánh bộ Mỹ hỗ trợ sơ tán tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul ngày 28/8 (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết bất kỳ người Mỹ nào muốn ở lại sẽ không bị mắc kẹt ở Afghanistan.

Ông này nói thêm rằng Mỹ có "cơ chế để đưa họ ra ngoài" nếu họ chọn rời Afghanistan trong tương lai.

“Taliban đã có cam kết với chúng tôi", Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cho hay.

Trong tuyên bố đưa ra mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp và Anh sẽ đề xuất một nghị quyết lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm lập một vùng an toàn tại sân bay Kabul ở Afghanistan để tiếp tục các chiến dịch di tản.

“Đó là một dự án mà chúng tôi đang tiếp tục triển khai và tôi nghĩ là hoàn toàn khả thi. Công việc của nước Pháp và toàn thể các nước đối tác rất rõ ràng, đó là làm tất cả để đảm bảo an toàn cho các chiến dịch nhân đạo và trong khuôn khổ đó, chúng tôi sẽ đưa đề xuất này ra Hội đồng bảo an. Tôi có hy vọng lớn là đề xuất này sẽ được thông qua, tôi không thấy có ai lại phản đối việc đảm bảo an toàn cho các chiến dịch nhân đạo”, Tổng thống Pháp Macron nêu rõ

Hôm 30/8, các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp và Nga dự kiến nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng Afghanistan.

Trước đó, Pháp, Anh lần lượt kết thúc chiến dịch sơ tán ở Afghanistan hôm 27/8, 28/8.