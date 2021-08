(VTC News) -

"Đó là lằn ranh đỏ. Tổng thống Biden tuyên bố họ sẽ rút toàn bộ lực lượng quân sự của mình. Vì vậy, nếu họ kéo dài thời gian đó đồng nghĩa họ đang gia hạn chiếm đóng trong khi không cần thiết phải làm vậy. Nếu Mỹ và Anh muốn có thêm thời gian sơ tán, câu trả lời là không. Nếu họ không đồng thuận, sẽ có hậu quả", Suhail Shaheen, phát ngôn viên của Taliban nói.

Anh đang hối thúc Mỹ gia hạn các nỗ lực sơ tán so với thời hạn chót được đưa ra trước đó là ngày 31/8 tới, nhằm mục đích đưa thêm nhiều người rời khỏi Afghanistan theo nguyện vọng. Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho là sẽ nêu ra vấn đề này với Tổng thống Biden khi các lãnh đạo G7 nhóm họp vào ngày mai (24/8).

Các đợt sơ tán đang diễn ra ở sân bay tại Kabul. (Ảnh: AP)

Tổng thống Biden từng mong đợi kết thúc các hoạt động sơ tán ở thủ đô Afghanistan trước ngày 31/8.

"Hiện đang có các cuộc thảo luận giữa chúng tôi và quân đội về việc gia hạn sự hiện diện của quân đội Mỹ, chúng tôi hy vọng sẽ không phải kéo dài. Người Mỹ phải hiểu rằng chúng tôi đang cố gắng ưu tiên làm việc đó", ông Biden cho hay.

Tuy nhiên, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng Mỹ và các nước đồng minh không thể sơ tán hàng chục nghìn nhân viên Afghanistan và gia đình họ khỏi Afghanistan trước ngày 31/8 tới.

Sân bay ở thủ đô Kabul tiếp tục rơi vào tình trạng hỗn loạn khi hàng nghìn người tuyệt vọng chạy trốn khỏi đất nước do lo sợ thời kỳ Taliban nắm quyền kiểm soát. Sân bay này hiện do quân đội Mỹ kiểm soát và đảm bảo an ninh.

Taliban cáo buộc Mỹ không thể ổn định tình hình tại sân bay Kabul dù Afghanistan hoàn toàn yên ổn.

"Với tất cả sức mạnh và cơ sở vật chất của mình, Mỹ không thể mang lại trật tự cho sân bay. Cả đất nước hòa bình và yên ổn, chỉ có hỗn loạn ở sân bay Kabul", quan chức Taliban Amir Khan Mutaqi cho biết hôm 22/8.