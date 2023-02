Tài xế xe tải tông chết người rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Ngày 27/2, Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tiếp nhận tài xế và phương tiện gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn do Đội 1, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam bàn giao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, 8h30 ngày 23/2, ông T.Đ (69 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chạy xe máy trên đường tránh Nam hầm Hải Vân (địa phận huyện Hòa Vang) thì xảy ra va chạm với một xe tải. Vụ tai nạn khiến ông T.Đ chết tại chỗ, tài xế lái xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo hình ảnh camera ghi lại, phương tiện nghi vấn gây tai nạn cho ông T.Đ là xe tải thùng màu vàng trắng, với logo của ngành bưu chính.

Nhận thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Đội 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam triển khai lực lượng rà soát trên tuyến phụ trách nhằm truy tìm tài xế và phương tiện liên quan vụ tai nạn.

Đến 11h ngày 23/2, lực lượng Đội 1 phát hiện phương tiện nghi vấn đang rửa xe tại Km 1004 +300 ven QL1A (xã Tam anh Bắc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Tài xế xe tải là Tống Văn Hùng (48 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) thừa nhận sau khi xảy ra tai nạn thì lái xe chạy khỏi hiện trường.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam bàn giao tài xế và phương tiện cho Công an huyện Hòa Vang thụ lý theo thẩm quyền.

CHÂU THƯ