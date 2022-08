Tài xế tông hàng loạt xe máy ở cây xăng Hà Nội khai say xỉn, đạp nhầm ga

(VTC News) -

Ngày 13/8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ Ngô Công Hán (SN 1987; trú tại xã Cự khê, huyện Thanh Oai) - tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở cây xăng đường Láng (phường Thịnh Quang) khiến 8 người bị thương.

Qua kiểm tra công an phát hiện tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở, gấp đôi mức vi phạm kịch khung theo Nghị định 100. Ngô Công Hán cho biết, tối 12/8 anh ta đi liên hoan sinh nhật bạn và có sử dụng rượu. Sau đó, Hán điều khiển ô tô hiệu Honda City, màu đỏ BKS 30H-758.03 đi về nhà hướng từ Cầu Giấy về Ngã Tư Sở. Khi đi vào đổ xăng ở cây xăng số 111 đường Láng, do say rượu nên Hán đạp nhầm chân phanh thành chân ga, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương ở cây xăng đường Láng.

Lúc này phía bên trong có 4 xe máy đang đổ xăng bị ô tô của Hán chèn lên khiến 8 người bị thương tích. Nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Cơ quan công an ngay sau đó có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trong đó có 2 nhân viên cây xăng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.