Tài xế taxi trọng thương phải tự vật lộn bắt cướp, dù có công an và đông người

(VTC News) -

Video: Chiến sĩ công an thản nhiên đứng gọi điện thoại mặc tài xế taxi vật lộn với tên cướp hung ác

"Lúc lôi được hắn ra đường, tôi vừa vật lộn để chống trả vừa hô to để cầu cứu người xung quanh. Dù thời điểm đó có nhiều xe cộ qua lại nhưng không có ai dừng để giúp đỡ tôi. Một số người dân đứng gần đó còn cầm điện thoại để chụp ảnh, quay phim".

Đó là lời kể đầy chua xót của tài xế taxi G7 Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú quận Long Biên) khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh sau khi bị tên cướp mang lệnh truy nã đâm trúng ngực.

Anh Minh cho biết, khi bị Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) dùng con con dao chọc tiết lợn đâm trúng ngực, anh lập tức tấn công lại, sau đó cả hai đấm đá, giằng co nhau trong xe.

Giây phút đó, anh Minh suy nghĩ rằng nếu tiếp tục vật lộn trong xe như vậy anh sẽ bị ngất do mất nhiều máu nên nhanh trí bật chốt cửa để thoát ra ngoài.

"Khi xảy ra sự việc, tôi chỉ nghĩ rằng nếu thoát được ra ngoài, hô hoán lên thì mọi người sẽ xúm lại giúp đỡ vì thấy tôi mặc đồng phục taxi và đang bị thương nhưng chẳng có ai cả", nam tài xế taxi nói.

Trong lúc đang khống chế tên cướp, tài xế Minh nghe thấy một người nói rằng "có công an đây này" nên quay lại quan sát. Lúc đó anh chỉ thấy một người mặc quần màu xanh, không biết có phải là công an không, dù có mặt sớm ở đó nhưng chỉ đứng bấm và nghe điện thoại. Người dân xung quanh thì bảo sao công an không bắt nó đi, người này trả lời “còn điện thoại”.

Dù nhiều người dân chứng kiến vụ việc và công an có mặt tại hiện trường nhưng tài xế taxi người dính đầy máu vẫn phải tự mình vật lộn, khống chế tên cướp hung ác.

Trong đoạn clip dài hơn 1 phút được lan truyền trên mạng xã hội cũng ghi lại cảnh nam tài xế taxi bị đâm trọng thương đang cố vật lộn với tên cướp trên đường nhưng nhiều người lại vô cảm đến mức chỉ mở điện thoại quay phim hoặc đứng ngoài quan sát.

Còn chiến sĩ công an đứng cách đó vài mét thì chỉ đứng gọi điện thoại và không có sự can thiệp nào để khống chế tên cướp nguy hiểm đang nằm dưới đường.

Dù rất đông người tập trung tại hiện trường nhưng phải đến khi anh Minh khống chế được tên cướp và cầu cứu "Em bị cướp đâm vào ngực rồi. Con dao ở trong xe", thì một người dân mới lao vào hỗ trợ tài xế khống chế tên cướp để chờ lực lượng chức năng đến áp giải.

Qua lời kể của tài xế, của nhân chứng và những hình ảnh trong clip ghi lại từ hiện trường cho thấy một người chiến sĩ công an bàng quan trước một vụ việc nghiêm trọng, người dân thì vô cảm, thờ ơ khi chỉ đứng nhìn và quay phim nạn nhân bị thương vật lộn với tên cướp hung ác.

Chiều 17/5, ông Chu An Thanh - Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết, ông vừa ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Đại uý Nguyễn Thanh Lâm vì người này thản nhiên đứng gọi điện thoại mặc tài xế vật lộn tên cướp hung ác.

Trưởng Công an huyện Thanh Oai Hà cho biết, qua làm việc, Đại uý Lâm giải trình, tại thời điểm nam tài xế taxi bắt cướp, anh này gọi điện cho Công an xã Cự Khê ra phối hợp để cùng bắt tên cướp. Khoảng 4 phút sau, Công an xã Cự Khê có mặt cùng người dân khoá tay tên cướp đưa lên xe thùng.

"Lúc đó, Đại uý Lâm điện thoại dở cho Công an xã Cự Khê ra hiện trường. Đáng nhẽ phải vừa điện thoại vừa hỗ trợ cùng người dân bắt cướp luôn, nhưng lại chỉ đứng gọi điện thoại. Chính vì thế nên bị kỷ luật cảnh cáo", Thượng tá An Thanh nói.