Tài xế taxi bị lái xe Mercedes đánh phun máu xin chuyển sang Bệnh viện Việt Đức

(VTC News) - Theo hồ sơ của bệnh viện 19-8, tài xế Đinh Văn Điềm (người bị lái xe Mercedes đánh phun máu) đủ điều kiện ra viện, nhưng gia đình vẫn có đơn xin chuyển tài xế này sang Bệnh viên Việt Đức để điều trị.

Liên quan vụ việc tài xế Mercedes dùng gạch đánh tài xế taxi phun máu, ngày 17/5, tài xế taxi được chuyển từ Bệnh viện 19-8 lên Bệnh việt Việt Đức điều trị với lý do sức khỏe không có tiến triển tốt, đại diện công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đã xác minh thương tích của tài xế Điềm tại Bệnh viện 19-8.

Theo thông tin từ đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, ngày 18/5, Công an quận đã tiến hành trích xuất hồ sơ, xác minh thương tích của tài xế Điềm tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).

Tài xế Đinh Văn Điềm điều trị tại Bệnh viện 19-8

Theo kết quả xác minh hồ sơ từ Bệnh viện 19-8, ngày 13/5, tài xế Điềm vào viện trong trạng thái tỉnh táo, tiếp xúc tốt, qua chụp chiếu không phát hiện thương tích trong nội sọ.

Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện, đến ngày 17/5, tài xế Điềm được chụp điện não đồ, kết quả cho thấy không phát hiện tổn thương và đã đủ điều kiện ra viện.

Tuy nhiên, gia đình tài xế Điềm lại xin chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị, Bệnh viện 19-8 đã làm thủ tục cho tài xế Điềm chuyển viện.

Trước đó, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc cho biết, đã chuyển tài xế Đinh Văn Điềm sang Bệnh viện Việt Đức điều trị, do tình trạng sức khỏe của tài xế này vẫn không tiến triển tốt.

Gia đình của tài xế Đinh Văn Điềm cũng cho biết, mấy ngày qua, tài xế Điềm kêu đau đầu, chóng mặt nên gia đình đã viết đơn gửi Công ty Mai Linh xin cho tài xế Điềm chuyển từ Bệnh viện 19-8 sang Bệnh viện Việt Đức để kiểm tra và tiếp tục điều trị.

Gia đình tài xế taxi cũng cho biết thêm, từ sau ngày tài xế Điềm nằm viện, đã có người quen nhà anh Thái đến thăm và gia đình anh Thái muốn hoà giải. Tuy nhiên, gia đình tài xế taxi không đồng ý và muốn nhờ cơ quan pháp luật vào cuộc xử lý đúng người đúng tội.

Tùng Lâm - Xuân Trường