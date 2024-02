Video: Tài xế ô tô con 'tung cước' đạp ngã người đi xe máy trên phố Hà Nội

Ngày 18/2, một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô con bất ngờ xuống xe "tung cước" đạp ngã người đi xe máy trên phố Phúc La (đoạn gần cửa hàng xăng dầu Petrolimex Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội), được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh, thời gian xảy ra sự việc vào hồi 14h17 ngày 17/2, nam tài xế điều khiển ô tô mang BKS 30G- 470.XX đang lưu thông theo hướng phố Xa La - đường Cầu Bươu thì bất ngờ xuống xe và nhảy lên đạp ngã người đi xe máy đang chở theo một chiếc máy giặt chạy phía sau.

Nam tài xế ô tô nhảy lên đạp ngã người đi xe máy. (Ảnh chụp màn hình)

Sau cú "tung cước", nam tài xế này tiếp tục to tiếng với người điều khiển xe máy nhưng được người dân xung quanh can ngăn. Tài xế này sau đó quay trở lại xe bỏ mặc người đi xe máy và hàng hóa bị đổ dưới đường.

Đoạn clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bất bình với hành động hung hăng, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông của nam tài xế ô tô.

Sau cú đạp ngã, nam tài xế tiếp tục lao vào to tiếng với tài xế xe máy. (Ảnh chụp màn hình)

Anh Đào Thanh Hà (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chưa rõ trước đó hai tài xế này có va chạm với nhau hay không nhưng việc hành hung, to tiếng với người khác giữa đường thì khó chấp nhận được.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Đức (tỉnh Bắc Ninh) cho rằng, kể cả khi xảy ra va chạm, các tài xế cần bình tĩnh giải quyết thay vì lao vào đấm, đá.

Trước sự việc, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, thông qua hình ảnh thì chưa có dấu hiệu của một vụ tai nạn giao thông dẫn đến cãi vã, hành hung nên sự việc này thuộc nhóm hành vi gây rối trật tự công cộng. Hành vi này, sẽ do Công an phường sở tại xác minh làm rõ sự việc.

Đáng nói, việc xảy ra cãi vã, thậm chí hành hung sau khi va chạm giao thông thường xuyên xảy ra. Ngày 16/2 vừa qua, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, đơn vị đang xác minh vụ tài xế ô tô Mazda 3 có hành vi đe dọa tài xế xe buýt.

Nam thanh niên rút dao đe dọa tài xế xe buýt. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định được danh tính người điều khiển ô tô Mazda 3; xác định thiệt hại tài sản là 20 triệu đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội có nhiều bài đăng với nội dung: Nam thanh niên điều khiển ô tô Mazda 3 màu trắng, chặn đầu một xe buýt tại đường Hoàng Quốc Việt (thuộc quận Bắc Từ Liêm). Thanh niên cầm dao quắm đe dọa người trên xe buýt rồi chém nhiều nhát vào lốp và thân xe. Sau đó, người này lên ô tô bỏ đi.