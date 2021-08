Tài xế ô tô bỏ chạy, tông bị thương cán bộ chốt kiểm dịch ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 19/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý tài xế ô tô tông cán bộ tự quản Công an phường Đồng Xuân trọng thương.

Khoảng 16h20 ngày 17/8, N.V.Q. (SN 1995, trú xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) lái ô tô qua chốt kiểm soát ngã ba Cao Thắng - Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm. Tại đây, sau khi xuất trình giấy tờ liên quan để tổ công tác kiểm tra, Q. bất ngờ điều khiển xe bỏ chạy và đâm bị thương ông Nguyễn Phương Nam, cán bộ tự quản Công an phường Đồng Xuân. Ông Nam đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngày 18/8, Q. đến Công an phường Đồng Xuân đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo Công an TP Hà Nội, 6 tổ công tác liên ngành vẫn tiếp tục duy trì tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm khác. Các tổ đã kiểm soát 10.534 trường hợp, phát hiện, xử lý 36 người ra đường không có lý do chính đáng; 44 người không có giấy đi đường; tạm giữ 12 phương tiện, 18 bộ giấy tờ.

Đáng chú ý, chiều 18/8, 2 người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân đi qua chốt kiểm soát ngõ 37 Trần Quốc Hoàn (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy). Lực lượng chức năng đưa họ về Công an phường Dịch Vọng Hậu để xác minh.

2 người nước ngoàitại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội cung cấp)

Sau đó, một người xuất trình được giấy tờ tên R.F. (SN 1992, quốc tịch Indonesia), người còn lại vẫn không có giấy tờ, tự khai họ tên là H.J.K. (SN 1997, quốc tịch Liberia). Hai người này đang chấp hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh của Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ. Các đơn vị chức năng đang xác minh, điều tra.

Công an TP Hà Nội cho biết thêm, từ 11h ngày 18/8 đến 11h ngày 19/8, lực lượng chức năng xử phạt 900 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

Trong đó, 81 người bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; 3 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh; 816 người bị xử phạt do các vi phạm khác liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 (không thực hiện cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...).