Tài xế ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

(VTC News) -

Tối 5/7, ông Đặng Văn Triều, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xác nhận, trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là bệnh nhân L.V.C (SN 1982, quê ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, làm nghề lái xe tự do).

Ngày 13/6, anh C. vào Nghệ An giao xe, đi cùng anh Đ.Đ.Đ. (SN 1988, tại Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam) và gặp anh Thưởng là người mua xe tại thị xã Hoàng Mai. Đến 15h cùng ngày, cả hai đi xe từ Nghệ An về nhà anh Đ. tại Hà Nam, ở lại nghỉ qua đêm.

Ca dương tính với SARS-CoV-2 trú tại huyện Mỹ Đức làm nghề lái xe tự do.

Ngày 14/6, hai người lại đi xe về nhà anh C. ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ. Trong quá trình di chuyển về nhà, anh không dừng đỗ tại đâu. Về nhà, anh C. tiếp xúc với vợ và 3 con. Vợ và ba con của anh đều biểu hiện ho, sốt, đã được cách ly, theo dõi và làm xét nghiệm, chuyển Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức.

Anh Đ. test nhanh cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

“Qua xác minh sơ bộ, chúng tôi rà soát được 41 F1, và 14 F2. Huyện đang họp để triển khai cũng như rà soát tiếp các trường hợp liên quan. Đồng thời chúng tôi cũng quyết định cách ly y tế tại nhà đối với toàn bộ người tiếp xúc gần với vợ, con anh C., phun khử khuẩn toàn bộ nhà anh C. và khu vực liền kề”, ông Triều cho hay.

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cũng đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch xã An Mỹ căn cứ quy định và hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định; huy động cộng đồng tiếp xúc tiếp tục rà soát bổ sung các trường hợp tiếp xúc gần anh C. và gia đình anh C., yêu cầu cam kết thực hiện cách ly tại nhà.