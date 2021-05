Tài xế nhốt CSGT trên xe khách, tông chốt kiểm dịch COVID-19 bị bắt

(VTC News) -

Tối 30/5, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra công an huyện vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Nguyễn Văn Tuấn là tài xế xe khách BKS 76B-010.22 (nhà xe Chín Nghĩa) chống đối lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 vào chiều 28/5.

Cơ quan công an cũng sẽ điều tra làm rõ hành vi của những người có liên quan đến vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn.

Lúc 17h15 ngày 28/5, Tổ công tác của Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại chốt C5, Quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang gồm Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền (Tổ trưởng) và Đại úy Nguyễn Hữu Tiến ra hiệu lệnh dừng xe khách BKS 76B-010.22 của nhà xe Chín Nghĩa để kiểm soát phòng, chống dịch theo quy định.

Xe dừng, tổ công tác yêu cầu tài xế Tuấn xuất trình các loại giấy tờ xác định địa điểm xuất phát, địa điểm đến của phương tiện và hướng dẫn toàn bộ hành khách xuống xe khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Tuy nhiên, Tuấn không cung cấp được các loại giấy tờ theo yêu cầu, không hướng dẫn hành khách xuống xe, có hành vi cản trở việc kiểm soát của lực lượng chức năng.

Đại úy Thái Duy Kiên (cán bộ Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước) lên xe mời hành khách xuống khai báo y tế, đo thân nhiệt thì bất ngờ tài xế Tuấn khóa cửa xe nhốt Đại úy Kiên. Đồng thời nổ máy cho xe chạy lùi với tốc độ nhanh, tông vào lán chốt kiểm soát khiến lực lượng làm nhiệm vụ và những người đang khai báo y tế hoảng loạn bỏ chạy.

Lập tức, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và người dân xung quanh nhanh chóng áp sát cửa xe, yêu cầu lái xe chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ tài xế Tuấn có hành vi chống người thi hành công vụ.

Vẫn ngoan cố, lái xe Tuấn liền tấn công Đại úy Kiên đang ở trên xe, sau đó mở cửa tiếp tục có hành vi tấn công, chống đối lực lượng công an, y tế làm nhiệm vụ tại chốt.

Công an xã Hòa Phước được tăng cường hỗ trợ lực lượng trực chốt khống chế, áp giải Tuấn về trụ sở Công an xã Hòa Phước, sau đó bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang thụ lý.

Qua kiểm tra, ngoài 37 hành khách, tài xế Tuấn còn chở hơn 150 con chó, mèo không rõ nguồn gốc, trong đó xác định 106 con chết.