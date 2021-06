Tài xế Long An đi giao hàng ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2: Phong tỏa 34 hộ dân

(VTC News) -

Ngày 10/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Long An cho biết, tỉnh vừa phát hiện thêm một trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng tại xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An. 34 hộ dân khu vực người này sinh sống đã bị phong tỏa.

Nam bệnh nhân sinh năm 1987, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, được Bộ Y tế công bố mã số BN9073. Người này làm tài xế giao hàng cho một công ty tại Khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương. Sáng 8/6, bệnh nhân đến công ty ở quận 12 (TP.HCM) giao hàng cho một thủ kho tên T. (T. được cách ly tập trung do tiếp xúc với F0 ở cùng công ty). Trong quá trình tiếp xúc, cả 2 đều đeo khẩu trang.

Khoanh vùng, cách ly các hộ dân khu vực nơi có ca mắc COVID-19 sinh sống. (Ảnh: Báo Long An)

Khoảng 11h30, sau khi giao hàng xong, bệnh nhân về nhà ở xã Lợi Bình Nhơn. Từ lúc về đến nhà, bệnh nhân không đi đâu. Đầu giờ chiều 9/6, nghe công ty báo thủ kho T. được đưa đi cách ly tập trung, anh đến Trạm Y tế Lợi Bình Nhơn để khai báo.

Với kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2, nam tài xế được đưa đi cách ly tập trung và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR. Rạng sáng 10/6, kết quả xét nghiệm PCR từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho kết quả dương tính.

Cơ quan y tế truy vết được 11 trường hợp F1 và 26 trường hợp F2. Trong đó, các F1 đang được cách ly tập trung, các F2 được cách ly và theo dõi nghiêm ngặt tại nhà.