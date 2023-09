Tài xế lái xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn, lãnh đạo bệnh viện nói gì?

(VTC News) -

Ngày 22/9, ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, đã tiếp nhận thông tin tài xế của bệnh viện bị lực lượng CSGT Quảng Bình lập biên bản xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

Theo ông Hùng, tối qua (21/9), tài xế P.Đ.H. (trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đi cùng cơ quan ra TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình công tác thì bị lực lượng CSGT Quảng Bình kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

"Tài xế H. bị lực lượng chức năng đón lại kiểm tra khi đang đi mua thuốc nhỏ mắt. Hiện tại, H. vẫn còn ở TP Đồng Hới để hoàn tất các thủ tục nộp phạt theo đúng quý định pháp luật”, bác sĩ Hùng thông tin thêm.

Trước đó, trong 2 ngày 20-21/9, Tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp cùng Đội CSGT Công an TP Đồng Hới, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình lập các chốt kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1A và một số tuyến đường trung tâm TP Đồng Hới.

Tối 21/9, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe ô tô biển xanh 92E-2256 do P.Đ.H. cầm lái. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế H. có nồng độ cồn ở mức 0,243 mg/lít khí thở.