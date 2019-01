Tài xế lại dừng ô tô, phản đối gây ùn tắc tại BOT An Sương – An Lạc

(VTC News) - Cho rằng chủ đầu tư BOT An Sương – An Lạc thu phí quá hạn 31 tháng, nhiều tài xế đã dừng ô tô, phản đối gây ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Chiều 7/1, trả lời VTC News, ông Nguyễn Gia Thái Bình – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đến thời điểm hiện tại, giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua BOT An Sương – An Lạc (quận Bình Tân) đã được thông suốt.

“Trưa cùng ngày, một nhóm tài xế đã dừng ô tô tại BOT An Sương – An Lạc nhằm bày tỏ thái độ phản đối trước việc chủ đầu tư thu phí quá 31 tháng. Nhận tin, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận cùng lực lượng chức năng có liên quan đến hiện trường vận động, điều tiết giao thông.

Đến chiều 7/1, giao thông qua khu vực trên đã trở lại bình thường”, ông Bình nói.

Giao thông qua BOT An Sương - An Lạc bị ùn tắc vào sáng 6/1. (Ảnh: BT)

Theo ông Bình, trước đó, từ sáng đến trưa 7/1, một số tài xế lái ô tô đã dừng xe khi đến trạm BOT An Sương – An Lạc và không chịu mua vé. Họ liên tục bóp còi phản đối, yêu cầu dỡ trạm thu phí khiến giao thông trên Quốc lộ 1A kẹt xe kéo dài.

Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (chủ đầu tư) buộc xả toàn bộ trạm, đảm bảo giao thông.

Tuy nhiên, các tài xế vẫn không chịu lái ô tô qua trạm thu phí và yêu cầu chủ đầu tư có câu giải thích rõ ràng.

Tài xế dừng xe phản đối chủ đầu tư thu phí quá 31 tháng. (Ảnh: BT).

Anh Tiến (một tài xế xe tải) cho biết, từ ngày 6/6/2017, anh nhận thông báo của Thanh tra Chính phủ rằng BOT An Sương – An Lạc đã thu phí quá thời hạn 31 tháng.

“Ô tô qua trạm, nhân viên nhất quyết bắt mua vé nhưng tôi không mua. Khi hân viên xả trạm thì mời tôi qua. Tôi hỏi lý do vì sao mời qua trạm thì nhân viên thông báo xe dừng gây ùn ứ giao thông.

Xe tôi đi từ miền Tây lên TP.HCM nhưng không đi trên cầu Hương Lộ 2 thì tại sao phải trả tiền. Tôi cần câu giải thích rõ ràng”, anh Tiến nói.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hồng Ninh (Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO) cho biết, từ 8h ngày 7/1, tài xế bắt đầu dừng xe phản đối, sau đó đơn vị đã xả trạm cả hai chiều quốc lộ 1 nhưng tài xế vẫn không chịu đi, cố tình gây kẹt xe kéo dài.

Trước đó, VTC News có loạt bài phản ánh việc nhóm tài xế tập trung phản đối tại trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc vào tối 3/12. Các tài xế lấy lý do tập trung phản đối là vì BOT này thu phí quá hạn 31 tháng.

Trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc. (Ảnh: BT)

Được biết, dự án BOT đoạn An Sương đến An Lạc được Thủ tướng chấp thuận tại Công văn số 392/CP-CN ngày 25/4/2000 và được điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 3536/BGTVT-KHĐT ngày 24/11/2003 của Bộ Giao thông Vận tải.

Dự án bao gồm cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 (đoạn An Sương đến An Lạc) dài gần 14km với tổng mức đầu tư hơn 831,6 tỷ đồng.

Công trình chính thức được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2004 và bắt đầu thu phí từ ngày 2/1/2015 đến 31/1/2017.

>>> Đọc thêm: ‘Người lạ’ đe dọa tài xế tại BOT An Sương – An Lạc: UBND quận Bình Tân nói không thuê giang hồ

Tài xế container không mua vé, đạp barie, đỗ xe trong trạm BOT Tiên Cựu ở Hải Phòng Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tài xế container chống đối không mua vé, đạp barie, đỗ xe trong làn thu phí BOT...

BOT An Sương - An Lạc xả trạm, tài xế vẫn tập trung phản đối trong đêm Đến 21h, trạm BOT An Sương - An Lạc (TP.HCM) đã xả trạm nhưng các tài xế vẫn tiếp tục vây quanh để phản đối bằng cách hô hào các phương tiện ô tô vượt trạm, không trả phí.

BÙI TƯ