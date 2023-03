Tài tử Yoo Ah In dương tính với cocaine

(VTC News) -

Tối 1/3, TV Chosun đưa tin nam tài tử Yoo Ah In dương tính với 4 loại chất cấm gồm propofol, cần sa, cocaine và ketamine. Viện Điều tra Khoa học Quốc gia đã thông báo cho cảnh sát rằng cocaine và ketamine được phát hiện có trong xét nghiệm mẫu tóc của nam diễn viên.

Cocaine gây ảo giác mạnh và gây nghiện, là một trong ba loại ma túy nguy hiểm cùng với methamphetamine và heroin. Ketamine, được sử dụng làm thuốc gây mê toàn thân, cũng được phân loại là ma túy vào năm 2006 ở Hàn Quốc do lo ngại về việc sử dụng sai và lạm dụng.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Yoo Ah In dương tính với 4 loại ma tuý.

Tháng trước, cảnh sát bắt đầu điều tra Yoo Ah In về việc sử dụng trái phép propofol. Ngoài việc thẩm vấn nam diễn viên, cảnh sát còn tiến hành khám xét nhiều phòng khám ở Seoul bị nghi ngờ đã cho Yoo Ah In sử dụng trái phép loại thuốc này từ năm 2021 và tịch thu hồ sơ bệnh án.

Yoo Ah In bị bắt giữ tại sân bay Quốc tế Incheon ngày 5/2, ngay sau khi từ Mỹ trở về Hàn Quốc. Nam diễn viên đã trải qua quá trình xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm tóc vào ngày 5/2. Mẫu nước tiểu cho kết quả dương tính với cần sa, loại chất cấm sử dụng ở Hàn Quốc.

Cơ quan Pháp y Quốc gia đã gửi kết quả xét nghiệm tóc của Yoo Ah In đến đơn vị điều tra ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul và kết quả cho thấy nam diễn viên dương tính với propofol.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của TV Chosun, kết quả cũng cho thấy Yoo Ah In đã sử dụng cả cocaine và ketamine. Cảnh sát hiện đang trong quá trình kiểm tra hồ sơ kê toa ketamine để tìm hiểu xem nam diễn viên có sử dụng loại thuốc này thường xuyên hay không và có kế hoạch triệu tập Yoo Ah In để thẩm vấn với tư cách là nghi phạm vào đầu tuần tới.

Vụ điều tra sử dụng chất cấm của Yoo Ah In đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng bởi đây là lần đầu tiên có nam diễn viên dương tính với 4 loại chất cấm.

Yoo Ah In sinh năm 1986, tên thật Uhm Hong Sik, sinh năm 1986 và bắt đầu ra nhập làng giải trí từ năm 2003. Anh được đánh giá là có tài năng xuất chúng khi liên tiếp gặt hái được thành công lớn ở độ tuổi còn rất trẻ. Diễn xuất đa dạng, biến hoá ấn tượng trong hàng loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình đã giúp tên tuổi Yoo Ah In vươn lên tầm ngôi sao hạng A.

Từ ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn Quốc, Yoo Ah In có thể đánh mất sự nghiệp vì bê bối dùng ma tuý.

Nam diễn viên tham gia nhiều dự án phim ảnh khác như Punch (2011), Secret Affair (2014), Veteran (2015), The Throne (2015), Six Flying Dragons (2015-2016), Burning (2018), #Alive (2020) hay gần đây là Hellbound.

Năm 2018, tờ New York Times chọn Yoo Ah In là một trong 12 diễn viên của năm, dành nhiều lời khen cho diễn xuất tự nhiên, cuốn hút của anh. Những năm gần đây, các tác phẩm của Ah In đều nhận được lời khen của giới chuyên môn và khán giả. Thành công của Yoo Ah In truyền cảm hứng cho nhiều diễn viên trẻ, cũng như khiến các tiền bối nể phục.

Từ ngôi sao hạng A, chiến thắng nhiều giải thưởng lớn của điện ảnh Hàn Quốc, Yoo Ah In đang đứng trước nguy cơ đánh mất sự nghiệp vì bê bối sử dụng chất cấm. Nhiều dự án có sự góp mặt của Yoo Ah In đã phải tạm hoãn vô thời hạn, chờ đợi kết quả điều tra từ cảnh sát. Các thương hiệu ký hợp đồng quảng cáo với Yoo Ah In cũng xóa tất cả hình ảnh của nam diễn viên ở cả trang trực tuyến lẫn ở cửa hàng.

Lê Chi