Tài tử nào là 'ông trùm' cứu mạng Lưu Đức Hoa khiến xã hội đen nể sợ?

Trong làng giải trí Hoa ngữ, khán giả cùng truyền thông thường nói về “ông trùm xã hội đen Hong Kong” Hướng Hoa Cường hay các ngôi sao như Châu Nhuận Phát, Lý Liên Kiệt, Thành Long, Hồng Kim Bảo, Chân Tử Đan… khi đề cập đến vị trí “anh cả”. Tuy vậy tất cả đều phải kiêng nể và e ngại trước Nhậm Đạt Hoa dù danh tiếng tài tử này không bằng họ.

Nhậm Đạt Hoa sinh năm 1955 tại Hong Kong (Trung Quốc). Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một siêu mẫu, sau đó chuyển sang diễn xuất vào giữa những năm 1970 sau khi ký hợp đồng với TVB với sự nghiệp điện ảnh khá lẫy lừng khi đã đóng vai chính trong khoảng 300 bộ phim khác nhau như: Liêu trai 2, Ỷ thiên đồ long ký, Thần điêu đại hiệp, Diệp Vấn, Sát phá lang…

Nhậm Đạt Hoa là nhận vật có tiếng nói trong làng giải trí Hoa ngữ.

Nhậm Đạt Hoa là một trong những lứa diễn viên gạo cội của TVB. Anh được biết đến nhiều nhất khi tham gia các vai cảnh sát hoặc nhân vật phản diện trong các bộ phim hình sự đặc trưng của Hong Kong. “Trong người tôi đang chảy dòng máu cảnh sát mà, đừng hỏi tôi đã đóng vai cảnh sát bao nhiêu lần, tôi hy vọng có thể đóng thêm 50 bộ phim về đề tài cảnh sát”, Đạt Hoa từng chia sẻ.

Ngoài ra, Nhậm Đạt Hoa còn có thân thế khủng, anh xuất thân trong gia đình cảnh sát. Cha ruột của anh từng là một cựu sĩ quan đặc vụ nhưng bị đồng nghiệp mắc bệnh thần kinh sát thương, dẫn đến tử vong. Năm đó Nhậm Đạt Hoa mới 1 tuổi. Một mình bà Nhậm phải nuôi 3 con gồm Đạt Hoa, em gái và anh trai là Nhậm Đạt Vinh.

Về sau, anh trai Đạt Hoa nối nghiệp cha làm nghề cảnh sát khi bước qua tuổi 19. Đến năm 1996, Nhậm Đạt Vinh được đề bạt lên giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Hong Kong và hai năm sau ông nhậm chức Trợ lý Ủy viên Lực lượng cảnh sát Hong Kong (mảng nhân sự) và trở thành Trợ lý Cao cấp Ủy viên, Lực lượng Cảnh sát kiêm Giám đốc quản lý vào năm 2002.

Nhậm Đạt Hoa và anh trai Nhậm Đạt Vinh.

Một năm sau, ông chuyển sang vai trò Giám đốc Thường trực lực lượng cảnh sát Hong Kong. Tiếp đến vào tháng 1/2006, Đạt Vinh nhậm chức Phó Ủy viên Cảnh sát Hong Kong và chính thức nghỉ hưu vào năm 2010 sau 37 năm cống hiến cho ngành an ninh trị an của Hong Kong.

Trong thời gian giữ nhiều chức vụ cao của ngành cảnh sát, Nhậm Đạt Vinh có quyền chỉ huy lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Hong Kong nổi tiếng Phi Hổ đội (Flying Tiger). Nhờ vai vế anh trai, Nhậm Đạt Hoa có mối quan hệ mật thiết với nhiều đàn anh, đàn chị giang hồ trong giới điện ảnh và có khả năng “hô mưa gọi gió” trong ngành giải trí.

Từ trước đến nay, “ông trùm xã hội đen Hong Kong” Hướng Hoa Cường không chỉ nổi tiếng với quyền lực trong tay mà còn thường công khai mỉa mai nhiều ngôi sao trong làng giải trí. Rất nhiều sao từng bị Hướng Hoa Cường chê bai nhưng chưa từng dám động đến Nhậm Đạt Hoa.

“Nhậm Đạt Hoa đã mời không ai dám từ chối”, một người trong ngành giải trí tiết lộ. Không những vậy, có lần diễn viên Lưu Đức Hoa đi diễn xa nhưng thực chất là bị trúng kế lừa của kẻ gian và có nguy cơ một đi không trở lại. May nhờ có Nhậm Đạt Hoa tác động, “thiên vương Hong Kong” sau đó thoát khỏi vụ bắt cóc nguy hiểm.

Nhậm Đạt Hoa và Lưu Đức Hoa.

Đây cũng là lý do khiến những nhà làm phim Hong Kong thường tìm đến Nhậm Đạt Hoa để “đảm bảo cho sự phát triển sau này”. Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong từng thành lập công ty giải trí nhưng bị xã hội đen quấy phá, nhưng nhờ có Nhậm Đạt Hoa mà chúng không dám đến tìm ông nữa. Nhờ ân tình này, Đỗ Kỳ Phong đã coi Nhậm Đạt Hoa như người tri kỷ, nhiều vai chính hay phụ nổi bật trong phim của đạo diễn Đỗ đều được giao cho Nhậm Đạt Hoa.

Thậm chí trong làng giải trí Hong Kong từ trước vẫn truyền tai nhau câu nói: “Nếu không muốn giang hồ sờ gáy thì tốt nhất nên dựa vào Nhậm Đạt Hoa mới mong được an toàn và yên ổn”. Bản thân Nhậm Đạt Hoa cũng tự ý thức được về tầm quan trọng của mình tại Hong Kong: “Không ai hơn tôi”, Nhậm Đạt Hoa hào hứng tâm sự.

Hồi tháng 7/2019, khi đang phát biểu tại lễ khai trương của một công ty ở Trung Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc), Nhậm Đạt Hoa bất ngờ bị một người đàn ông cầm dao chạy tới đâm vào bụng và tay.

Nhậm Đạt Hoa bất ngờ bị một người đàn ông cầm dao chạy tới đâm.

Hung thủ ngay sau đó đã bị khống chế và bắt giữ. Nhậm Đạt Hoa được xác định là trúng hai nhát dao vào vùng bụng, 4 ngón tay của nam diễn viên cũng bị thương khi cố gắng cản nhát đâm của hung thủ. Tại đồn cảnh sát khi được hỏi về động cơ đâm Nhậm Đạt Hoa, hung thủ bình thản cho biết: "Tôi nhận nhầm người". Đối tượng này có hộ khẩu tại thành phố Trung Sơn, là dân anh chị trong giang hồ và bất ổn về tâm thần.

Về phía tài tử Hong Kong, nam diễn viên quyết định không truy cứu trách nhiệm và không đòi bồi thường. Đồng thời, coi tai nạn lần này như một đoạn nhạc đệm trong cuộc sống.

Trên màn ảnh, Nhậm Đạt Hoa từng nhiều lần thủ vai nhân vật xã hội đen khét tiếng, thế nhưng ngoài đời không ai nhận thấy ở anh nét bặm trợn hoặc ngông nghênh. Ngược lại, Nhậm Đạt Hoa toát lên vẻ lịch lãm và đầy nam tính của một người chồng, người cha mẫu mực.

Trong chuyện tình cảm, Nhậm Đạt Hoa đến nay có hai người vợ và hiện anh sống cùng người vợ sau là Hoa hậu châu Á kiêm nữ người mẫu Kỳ Kỳ. Họ có với nhau cô con gái Nhậm Tinh Giai sinh năm 2004.

Gia đình viên mãn của Nhậm Đạt Hoa.

Nhậm Đạt Hoa từng chia sẻ bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc: “Thi thoảng tôi mua quà cho vợ, những món quà nho nhỏ, không cần quá đắt tiền. Đôi khi chúng chỉ là những món đồ làm bằng tay, hay những món ăn vặt... Khi đi Thái Lan, tôi từng thấy những chiếc bánh bột yến mạch rất ngon và mua về cho cô ấy, và tôi thấy cô rất vui”, nam diễn viên tiết lộ.

Ngày 6/5 vừa qua, On đưa tin nam diễn viên Nhậm Đạt Hoa mua 2 căn hộ sang trọng tại Regent on the Park Tower II, có giá 4,8 triệu USD.

Theo thông tin từ cục đăng ký đất đai, bất động sản của tài tử Sát phá lang nằm ở trung tâm Hong Kong, 3 mặt hướng ra các tuyến đường lớn. Đây là khu vực thuận tiện giao thông, buôn bán vì vậy có giá cả đắt đỏ.

Nhậm Đạt Hoa sở hữu nhiều bất động sản hạng sang. (Ảnh: Sina).

Đầu năm 2021, vợ chồng Nhậm Đạt Hoa đã bán một cửa hàng trên phố Cơ Long với giá 4,5 triệu USD, lãi hơn 2,5 triệu USD sau 10 năm. Hai căn hộ mới là khoản tái đầu tư của nam nghệ sĩ.

Nhậm Đạt Hoa được mệnh danh là "ông trùm nhà đất" của showbiz xứ Hương Cảng. Trên On, nam diễn viên 66 tuổi từng tiết lộ việc sở hữu hơn 30 bất động sản ở Trung Quốc, Anh, Mỹ, Hà Lan.

Trong giới nghệ sĩ Nhậm Đạt Hoa là một người có tiếng nói, một ngôi sao màn ảnh Hoa ngữ được nhiều người săn đón thế nhưng trong cuộc sống đời thường, Nhậm Đạt Hoa hài lòng với sự giản dị và ấm áp nơi tổ ấm. Theo HK01, phần lớn tài sản của gia đình Nhậm Đạt Hoa đều do siêu mẫu Kỳ Kỳ đứng tên, số còn lại là của con gái Nhậm Tình Giai.