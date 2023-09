Tài tử Lee Jong Suk chào fan bằng Tiếng Việt

(VTC News) -

Lần đầu tiên nam tài tử Lee Jong Suk tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ Việt Nam. Vé buổi gặp gỡ này được mở bán từ 12h00 trưa ngày 25/9. Đến nay nhiều hạng vé đã gần hết chứng tỏ sức hút của nam tài tử tại Việt Nam.

Lee Jong Suk chào fan bằng tiếng Việt.

Lee Jong Suk Fanmeeting tour 2023 - Dear. My with do BOM Entertainment tổ chức vào ngày 21/10 tại Adora Center (431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM).

Tour gặp gỡ người hâm mộ của Lee Jong Suk khởi đầu ở HongKong (Trung Quốc) vào 1/7/2023. Trước đó, những buổi gặp mặt, giao lưu với người hâm mộ nước ngoài đều cháy vé chỉ sau một thời gian ngắn mở bán.

Tại Việt Nam, vé buổi giao được mở bán từ 12h ngày 25/9. Đến nay, hai hạng vé cao nhất là VVIP và VIP đang dần “cháy vé”. Người hâm mộ sẵn sàng mua vé hạng cao để có cơ hội được gặp tài tử màn ảnh xứ Hàn ở khoảng cách gần nhất.

Mức giá thấp nhất là 1,5 triệu đồng cho khu ngồi hạn chế tầm nhìn, xa sân khấu nhất. Các khu vực có chỗ ngồi gần sân khấu, thuận lợi hơn trong việc giao lưu với thần tượng có mức giá tăng dần, lần lượt là 2 triệu, 3,8 triệu và 4,6 triệu đồng. Benefits của Lee Jong Suk dành cho fan hâm mộ cũng khá hấp dẫn và được BTC quay random để chọn ra người may mắn được nhận quà.

Bên cạnh đó, toàn bộ sản phẩm trong fanmeeting Dear. My With đều trong tình trạng “cháy hàng”, chứng minh độ hot và sức hút không hề giảm sút của Lee Jong Suk.

Lee Jong Suk là một trong những nam tài tử Hàn Quốc nổi tiếng và được yêu mến hàng đầu hiện nay.

Hiện tại, công ty quản lý của Lee Jong Suk cũng chưa cập nhập thêm thông tin gì về các hoạt động của anh sau 21/10, có thể khẳng định, đây là điểm đến cuối cùng của nam diễn viên trong fanmeeting tour năm nay.

Video chào fan Việt Nam cũng đã được đăng tải trên trang chủ công ty HighZium, Applewood và BOM Entertainment. Người hâm mộ không khỏi khen ngợi về sự bảnh bao và cách phát âm tiếng Việt dễ thương của chàng diễn viên, cũng như bày tỏ mong muốn mau chóng được gặp Lee Jong Suk ngày 21/10 sắp tới.

Thông tin Lee Jong Suk đến Việt Nam được rò rỉ thời gian trước đó khiến cộng đồng hâm mộ nam tài tử râm ran. Khả năng diễn xuất của Lee Jong Suk là một trong những yếu tố khiến nam diễn viên ghi điểm trong mắt khán giả.

Lee Jong Suk sinh năm 1989, là một trong những nam tài tử Hàn Quốc nổi tiếng và được yêu mến hàng đầu hiện nay. Bước chân vào giới giải trí với tư cách người mẫu, anh rẽ ngang sang nghiệp diễn và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với hàng loạt bộ phim thành công như Học đường, Đôi tai ngoại cảm, Bác sĩ xứ lạ, Khi nàng say giấc, Hai thế giới, Big Mouth… Anh luôn luôn nằm trong top các nam diễn viên được săn đón nhất tại Hàn Quốc.