Tài tử Hàn Quốc bị cáo buộc cưỡng hiếp người mẫu trẻ

Giới truyền thông Hàn Quốc vừa đăng tải thông tin Bae Jin Woong vướng cáo buộc cưỡng hiếp người mẫu. Theo đó, tài tử đã có hành vi dụ dỗ nạn nhân đến nhà riêng của mình dự tiệc. Tại đây, anh đã chuốc rượu rồi cưỡng hiếp và đánh đập cô gái khi người này có hành động phản kháng.

Bae Jin Woong đối diện cáo buộc cưỡng hiếp từ nữ người mẫu.

Phía cảnh sát hiện đã lấy lời khai ban đầu của nữ nạn nhân. Theo lời của cô, cả hai có quen biết nhau 5 năm nhưng chỉ dừng ở mức xã giao. Khi nhận được lời mời từ Bae Jin Woong, nữ người mẫu trẻ không nghi ngờ vì tài tử bảo tại nhà có nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz. Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến cô bàng hoàng, hoảng loạn.

"Cô ấy hiện đang phải điều trị tâm lý sau cú sốc. Không chỉ ảnh hưởng lớn về tinh thần, thể chất của cô cũng chịu nhiều tổn thương với những vết bầm tím do phải vật lộn chống trả. Chúng tôi hy vọng pháp luật và dự luận đòi lại công bằng cho người bị hại", bạn thân của nữ nạn nhân chia sẻ với tờ Sports Kyunghyang.

Thông tin Bae Jin Woong cưỡng hiếp mẫu nữ hiện được đăng tải trên khắp các trang báo và mạng xã hội. Tài tử hứng chịu làn sóng chỉ trích, kêu gọi tẩy chay loạt dự án anh đang góp mặt.

Trước những bình luận tiêu cực từ dư luận, nam diễn viên vẫn chưa đưa ra phản hồi. Anh chuyển trang cá nhân Instagram từ chế độ công khai sang cá nhân. Theo một nguồn tin, Bae Jin Woong sẽ phải trình diện cảnh sát ngày 16/1 tới.

Tài tử Hàn Quốc dù đóng phim chỉ 10 năm nhưng hợp tác với nhiều ngôi sao lớn.

Bae Jin Woong sinh năm 1982, là một trong những gương mặt diễn viên phụ nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Dù chỉ mới đóng phim từ năm 2011, anh có nhiều cơ hội đóng cùng các tài tử nổi tiếng như Jung Woo Sung, Lee Min Ho. Một số phim tiêu biểu của anh là Good Casting, Captain Kim Chang-soo, Beasts Who Want to Grab a Straw...