Tài tử Alec Baldwin bắn chết người trên phim trường

Theo Variety, tai nạn xảy ra trên phim trường Rust ở bang New Mexico, Mỹ ngày 21/10. Nạn nhân là Halyna Hutchins (42 tuổi) được chở bằng trực thăng đến Bệnh viện Đại học New Mexico ở Albuquerque. Do vết thương quá nặng, cô đã không qua khỏi.

Theo thông tin TMZ cung cấp, kế hoạch ban đầu của ê-kíp là chuẩn bị khẩu súng không có đạn để Alec Baldwin đóng cảnh hành động. Tuy nhiên, trong quá trình quay hình, súng trên tay Baldwin phát nổ gây ra tình huống xấu. Phòng cảnh sát Santa Fe cho biết đạo diễn Joel Souza (48 tuổi) bị trúng đạn ở xương đòn. Anh được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Christus St. Vincent.

Cảnh sát tiến hành thẩm vấn nhân chứng và chưa công bố kết luận điều tra.

Tài tử Alec Baldwin.

Đại diện của tài tử Alec Baldwin chưa đưa ra bình luận. Quá trình ghi hình tác phẩm lấy chủ đề miền viễn Tây cũng đã được dừng lại.

John Lindley - người đứng đầu Hiệp hội các nhà quay phim quốc tế - chia sẻ: "Chúng tôi đau buồn khi phải thông báo rằng một trong những thành viên của hiệp hội, Halyna Hutchins, đã qua đời. Chúng tôi đang kết nối với nhà chức trách để hỗ trợ quá trình điều tra. Đây là sự mất mát khủng khiếp".

Theo Variety, sau khi tốt nghiệp Viện Phim Mỹ (AFI) năm 2015, đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins đã đứng sau các bộ phim ngắn trước khi tạo nên thành công cho phim Archenemy (2020). Với tác phẩm này, cô được tạp chí American Cinematographer vinh danh là "ngôi sao đang lên".

Phim trường ở New Mexico, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TMZ.

"Hutchins sống tích cực, sáng tạo và là người tạo ra những cú đột phá trên màn ảnh. Cô ấy đang trên đà thăng tiến", nhà làm phim Michael Pessah chia sẻ.

Alec Baldwin sinh năm 1958 ở Mỹ. Trong bộ phim mới Rust, tài tử đóng chính kiêm vai trò đồng sản xuất. Bộ phim được ghi hình ở Bonanza Creek Ranch, một địa điểm sản xuất nổi tiếng tọa lạc tại Santa Fe, bang New Mexico.