(VTC News) -

Đối với người lái xe, an toàn luôn được ưu tiên hàng đầu. Điều này càng quan trọng với những tài xế thường xuyên phải đi đường dài. Ngoài kỹ năng lái xe, sự hiểu biết về luật giao thông cũng như sự cẩn trọng khi cầm bánh lái, nhiều người còn giữ bên mình những vật dụng may mắn để có tâm lý an tâm. Đó là lý do tại sao nhiều tài xế đường dài luôn mang một viên sỏi bên cạnh. Nhưng vì sao lại là viên sỏi mà không phải những vật dụng khác, đó là thắc mắc của không ít người.

Tại sao tài xế đường dài luôn mang một viên sỏi bên cạnh?

Một viên đá hoặc sỏi nhỏ đặt trong ô tô thường được hiểu là biểu tượng của hành Thổ, được kỳ vọng giúp cân bằng âm dương, ngũ hành trên xe. Nhiều tài xế quan tâm đến phong thủy mong muốn có được sự cân bằng này để được thuận lợi, an toàn trên khắp mọi nẻo đường

Ngoài ra, phong thủy phương Đông và thuyết huyền bí phương Tây đều tin rằng đá mang trong mình năng lượng đặc biệt và có khả năng thanh lọc năng lượng tiêu cực, hút vào những dạng năng lượng tích cực. Nhờ tồn tại qua hàng nghìn, thậm chí hàng triệu năm, đá được cho là hấp thụ linh khí của đất trời và sở hữu nguồn sức mạnh vô song.

Tại sao tài xế xe đường dài luôn mang một viên sỏi bên cạnh là thắc mắc của nhiều người.(Ảnh: Carcarejoondalup)

Nhiều người tin rằng đá phong thủy để trên ô tô có thể giúp tăng cường sức khỏe, xua đuổi tà khí, đem lại may mắn về tài lộc, tình duyên... và cảm giác bình an, hạnh phúc. Đó là lý do tại sao nhiều tài xế xe đường dài luôn mang một viên sỏi bên cạnh.

Có rất nhiều loại đá phong thủy cho ô tô được ưa chuộng như thạch anh, aquamarine, cẩm thạch, đá mặt trăng, sapphire, tourmaline, malachite…Khi lựa chọn đá phong thủy cho ô tô, chủ xe thường tìm những viên có chủng loại và màu sắc phù hợp với mệnh của mình, tránh những viên tương khắc.

Mẹo chống ngủ gật khi lái xe đường dài

Sự tỉnh táo là điều tối quan trọng đối với tài xế để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, người lái xe đường dài thường buồn ngủ do cảm giác nhàm chán, và ngủ gật là một trong những điều họ sợ nhất. Dưới đây là các bí quyết chống ngủ gật khi lái xe.

Ngủ đủ và sâu giấc trước khi lên xe

Giấc ngủ ngon trước khi lên đường sẽ mang lại cho tài xế nguồn năng lượng dồi dào trên suốt hành trình dài. Nếu phải lái xe đêm, bạn nên tranh thủ thời gian chợp mắt khoảng 15 - 20 phút trước khi xuất phát.

Không lái xe quá lâu

Nếu cảm thấy quá mệt mỏi, luôn trong trạng thái buồn ngủ, tài xế không nên cố gắng tiếp tục điều khiển xe mà nên đỗ ở nơi an toàn, chợp mắt hoặc nghỉ ngơi một lát cho tỉnh táo. Cần tránh việc lái xe liên tục trong thời gian dài.

Khi lái xe đêm, bạn nên mang theo bảng báo hiệu có phản quang để sử dụng trong trường hợp phải đỗ xe bên đường. Trước khi tiếp tục đi, nên mở cửa bước ra ngoài, thực hiện một vài động tác giúp lưu thông máu để cơ thể và trí não đều linh hoạt.

Vận động cơ thể

Thỉnh thoảng, tài xế nên tìm một nơi an toàn để đỗ xe, xuống đi bộ loanh quanh. Điều này làm tăng tuần hoàn máu, giúp não hoạt động tốt hơn và đỡ mệt mỏi. Ngoài việc đi lại, bạn cũng có thể vòng quanh xe để kiểm lốp, lau kính, chỉnh gương... như một hình thức vận động.

Bổ sung vitamin

Vitamin B, C sẽ góp phần giúp cơ thể trở nên tràn đầy năng lượng. Việc uống vitamin sau bữa ăn có thể giúp bác tài tỉnh táo để lái xe trong suốt hành trình.

Tránh thuốc an thần, rượu bia

Đây là những chất kích thích gây ức chế thần kinh trung ương, khiến con người không đủ tỉnh táo, cần tránh tuyệt đối.

Ăn đủ dinh dưỡng

Lái xe đường dài nhất thiết phải ăn uống đủ chất để giữ sự khỏe mạnh và tỉnh táo trong suốt chuyến đi. Nên tránh xa những loại thức ăn tiện lợi, đồ ăn nhanh, thức ăn có lượng đường cao, nhiều dầu mỡ. Tài xế cũng cần uống nhiều nước lọc, ăn nhiều chất xơ.