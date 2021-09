Tại sao nhiều loài động vật ôm xác con mới sinh nhiều ngày?

(VTC News) -

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B. Theo đó, khoảng 80% các loài nghiên cứu có hành vi "mang xác con".

"Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng động vật linh trưởng có thể nhìn nhận về cái chết theo những cách tương tự như con người", đồng tác giả nghiên cứu Alecia Carter cho hay.

Khỉ đầu chó chacma ôm xác con non trên sa mạc Namib. (Ảnh: Fox News)

Theo Carter, nghiên cứu của cô và cộng sự phản ánh cách các loài linh trưởng không phải con người đối phó với nỗi đau mất con của chúng.

"Một số con mẹ trải qua thời kỳ thai chết lưu và có thể ôm con của chúng ít có nguy cơ bị trầm cảm nặng hơn. Bởi chúng có cơ hội thể hiện mối quan hệ của mình. Một số "bà mẹ linh trưởng" có thể cần thời gian tương tự để đối mặt với sự mất mát. Điều này cho thấy mối quan hệ mẹ con bền chặt và quan trọng thế nào đối với động vật linh trưởng và động vật có vú nói chung", Carter cho hay.

Nghiên cứu cho thấy, ở những con mẹ ôm xác con, khoảng thời gian mà chúng mang xác phụ thuộc vào thời gian con non chết và mối quan hệ giữa 2 mẹ con. Một yếu tố khác là con non chết như thế nào. Nếu nó chết mà không có lý do rõ ràng (không có chấn thương, chết bệnh), hành vi này sẽ phổ biến hơn.

Ngoài ra, tuổi tác cũng ảnh hưởng tới thời gian mang xác. Những con mẹ còn trẻ sẽ khó vượt qua nỗi đau hơn những con mẹ lớn tuổi vốn đã nhiều lần trải qua cảm giác mất mát này.