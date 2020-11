Tại sao Giải độc gan Tuệ Linh có khả năng làm âm tính virus viêm gan B?

Vi rút gây viêm gan sạch khỏi cơ thể nhờ yếu tố nào?

Cho đến nay, tất cả những phác đồ điều trị viêm gan virus bằng thuốc trên thế giới áp dụng cho bệnh nhân viêm gan virus B thể hoạt động có tác dụng giúp giảm nhanh nồng độ virus trong máu, nhanh chóng chặn đứng sự phá hủy tế bào gan của virus. Tuy nhiên, những loại thuốc này lại không có tác dụng loại hẳn vi rút ra khỏi cơ thể và không thể áp dụng với đối tượng người lành mang bệnh. Hơn nữa, khi sử dụng thuốc kháng virus, người bệnh còn phải đối mặt với tình trạng kháng thuốc ngày càng nghiêm trọng cũng như tác dụng không mong muốn của các thuốc này.

Miễn dịch có vai trò đặc biệt quan trọng giúp cơ thể ngăn ngừa và chống lại bệnh tật

Yếu tố duy nhất có thể làm sạch vi rút gây viêm gan ra khỏi cơ thể cũng như tạo ra kháng thể chống lại chúng đến từ hệ miễn dịch của chúng ta. Như GS.TS.TTND Nguyễn Văn Mùi – Chủ tịch Hội đồng viết phác đồ điều trị viêm gan B áp dụng trên toàn quốc từng nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất đối với bệnh nhân viêm gan virus, cả thể người lành mang bệnh và thể hoạt động là phải duy trì sức đề kháng đủ mạnh, nâng cao sức khỏe toàn diện để trấn áp virus, bảo vệ tế bào gan bởi hệ miễn dịch được xem là một “bộ quốc phòng” của cơ thể. Hệ miễn dịch đóng vai trò then chốt giúp ngăn chặn bệnh tật và nhiễm trùng từ bên ngoài. Khi cơ thể có hệ miễn dịch tốt còn giúp người bệnh nhanh hồi phục sức khỏe”.

Các chất Cytokine là những protein được sản xuất từ chính các tế bào của cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong đáp ứng miễn dịch nguyên phát của cơ thể. Có hai loại cytokine tổng hợp được dùng trong điều trị vi rút viêm gan được gọi là Interferons và Interleukins (thường gặp nhất là interleukin 2 (IL-2) và interferon α (IFN-α)) được đưa vào cơ thể qua đường tiêm. Miễn dịch tổng hợp này khi vào cơ thể sẽ kích hoạt hệ miễn dịch qua đó tìm và diệt vi rút, tuy nhiên thuốc có nhiều tác dụng phụ và giá thành đắt đỏ, phải dùng lâu dài với nhiều tác dụng phụ.

Do vậy, giải pháp kích thích miễn dịch nội sinh của cơ thể một cách tự nhiên và an toàn hơn được các nhà khoa học trên toàn thế giới tập trung nghiên cứu. Đây được coi là giải pháp then chốt trong việc tìm và diệt virus gây viêm gan, cũng như tạo ra kháng thể kháng virus vĩnh viễn AntiHBsAg trong cơ thể.

Giải độc gan Tuệ Linh và con đường chiến thắng virus viêm gan trong cơ thể

Năm 2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Dược lý Lâm sàng Quốc gia đã tiến hành nghiên cứu cơ chế tác dụng của sản phẩm Giải độc gan Tuệ Linh (hỗn hợp chiết xuất từ cây Cà gai leo (250mg) và cây Mật nhân (250mg)).

Giải độc gan Tuệ Linh – Niềm hy vọng chiến thắng virus viêm gan của người bệnh

Để thử tác dụng dược lý của Giải độc gan Tuệ Linh, Trung tâm dược lý Lâm sàng Quốc gia do nhóm nghiên cứu gồm PGS.TS Nguyễn Trọng Thông (Giám đốc Trung tâm) cùng các cộng sự đã tiến hành một loạt thử nghiệm. Kết quả cho thấy: tác dụng kích thích miễn dịch của Giải độc gan Tuệ Linh rất rõ nét, thể hiện thông qua các chỉ số: tăng đáp ứng miễn dịch dịch thể: tăng nồng độ IgG máu ngoại vi (tương đương thuốc chứng Levamisol); tăng đáp ứng miễn dịch tế bào: tăng phản ứng bì với kháng nguyên OA (Ovalbumin+Al(OH)3) và tăng nồng độ IL-2 (tương đương thuốc chứng Levamisol). Chế phẩm cũng được Trung tâm này thử độc tính kỹ lưỡng và xác định không có độc khi dùng lâu dài trên người.

Nghiên cứu tác dụng kích thích miễn dịch của Livganic (Giải độc gan Tuệ Linh) đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam tháng 6/2020

Chính vì vậy, Sản phẩm Giải độc gan Tuệ Linh khi được thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính thể hoạt động cho kết quả rất vượt trội: 100% bệnh nhân hạ men gan, hết vàng da, ăn ngủ tốt, hết đau tức hạ sườn, tăng cân sau 2 tháng sử dụng, 66% giảm nhanh nồng độ virus trong máu. Đặc biệt, ghi nhận tới 6,1% bệnh nhân âm tính với virus viêm gan.

Việc chứng minh thành công tác dụng kích thích miễn dịch của viên Giải độc gan Tuệ Linh trên thực nghiệm đã góp phần quan trọng trong công cuộc tìm kiếm giải pháp giúp kiểm soát căn bệnh viêm gan vi rút nói riêng và các bệnh gan mật nói chung, nhất là bệnh xơ gan và ung thư gan. Đây có thể là cứu cánh cho những người mang vi rút ở thể ngủ cũng như những người thường xuyên uống bia rượu muốn bảo vệ gan hiệu quả.