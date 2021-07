Tại sao camera trên iPhone 13 đột nhiên thiết kế chéo?

(VTC News) -

Trước hết, hai chiếc iPhone được đề cập, iPhone 13 và iPhone 13 mini, được cho là thay thế cho các mẫu điện thoại cùng kích thước hiện tại cũng sở hữu hệ thống camera kép. Sự khác biệt trong thiết kế là bản mới với kiểu bố trí theo đường chéo.

iPhone 13 và 13 mini sẽ có thiết lập camera dạng chéo.

Để tìm hiểu lý do đằng sau thay đổi này, PhoneArena đưa ra vài cách giải thích. Đầu tiên, lý do cho camera đường chéo đó là nó có thể mang đến công nghệ hoàn toàn mới cho hệ thống máy ảnh: ổn định dịch chuyển cảm biến. Không giống như OIS (chống rung quang học) truyền thống nơi các bộ truyền động từ tính di chuyển ống kính để bù cho hiện tượng rung tay hệ thống mới sẽ điều chỉnh cảm biến máy ảnh, về mặt lý thuyết dẫn đến khả năng ổn định tốt hơn. Điều này sẽ yêu cầu mô-đun máy ảnh lớn hơn một chút, do đó cần phải được điều chỉnh lại.

Đừng quên rằng người dùng không nhiều không gian để đặt máy ảnh trong một thiết bị định dạng nhỏ như điện thoại. Chỉ cần nhìn vào những hình ảnh từ Creative Electron bên dưới, chúng cho thấy iPhone 12 được đóng gói chặt chẽ như thế nào ở bên trong.

Cách bố trí bên trong của dòng iPhone 12.

Một lời giải thích rất hợp lý khác cho sự thay đổi trong hướng máy ảnh chính là kích thước pin lớn hơn, vốn sẽ không để lại khoảng trống cho hai máy ảnh đặt theo hướng dọc. Điều đó có thể buộc Apple phải áp dụng thiết lập đường chéo khá kỳ lạ này.

Dĩ nhiên, lý do đằng sau việc Apple sử dụng camera chéo trong iPhone mới vẫn còn là một bí ẩn. Điều thú vị là Apple đã sử dụng một cách sắp xếp hoàn toàn khác cho dòng iPhone 12: iPhone 12, 12 Mini và 12 Pro Max có camera chính ở phía dưới, nhưng iPhone 12 Pro có camera chính ở trên cùng. Chúng ta sẽ chỉ biết những chi tiết về vấn đề tại sự kiện ra mắt loạt iPhone 13 mà Apple dự kiến tiến hành vào tháng 9 năm nay.