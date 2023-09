(VTC News) -

Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu bộ sạc bị nóng có nghiêm trọng không?

Trên thực tế, bộ sạc nóng lên là điều bình thường, tuy nhiên cần lưu ý là nhiệt độ bộ sạc phải được duy trì ở mức vừa phải. Khi chạm vào, nếu bộ sạc nóng đến mức tay bạn cảm thấy không thoải mái, thì chắc chắn, bộ sạc đang có vấn đề, cần giải quyết để tránh các sự cố có thể xảy ra.

Bạn có biết tại sao bộ sạc điện thoại bị nóng khi đang sạc không? (Ảnh: Shutterstock)

Tại sao bộ sạc điện thoại bị nóng khi đang sạc?

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho chiếc điện thoại và cục sạc của bạn bị nóng khi sạc.

Pin kém chất lượng

Củ sạc và máy bị nóng trong quá trình sạc điện thoại, chúng ta thường nghĩ đến nguyên nhân xuất phát từ pin điện thoại đầu tiên. Lý do, pin là nơi lưu trữ và tích điện của toàn bộ thiết bị. Khi pin bị chai do quá trình sử dụng sai cách, sạc quá giờ cho phép hay sử dụng quá lâu, đánh rơi máy… dẫn đến pin bị chai, đó là lý do khiến củ sạc dễ bị nóng khi sạc.

Nếu bạn đã thay pin mới mà tình trạng này vẫn diễn ra khả năng cao pin bạn mới thay đó là sản phẩm chất lượng kém.

Nguồn điện không ổn định

Ngoài ra, bộ sạc điện thoại bị nóng khi sạc có thể đến từ việc bạn đang sạc máy ở nơi có nguồn điện không ổn định. Khi nguồn điện vào không ổn định thì IC của máy cần phải hoạt động liên tục để nạp điện. Từ đó gây phát sinh nhiệt cao, nếu để tình trạng này kéo dài bộ IC của nguồn rất nhanh bị hỏng và có thể gây cháy nổ.

Vừa sạc điện thoại vừa dùng

Vừa sạc điện thoại vừa dùng là thói quen của nhiều người. Thói quen vừa sạc vừa dùng không chỉ làm sạc chậm mà còn khiến điện thoại phải hoạt động liên tục, vừa sạc vừa chạy chương trình. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây nóng cục sạc.

Cáp sạc, củ sạc kém chất lượng

Ngoài ra, củ sạc điện thoại bị nóng khi đang sạc có thể là do bạn dùng cáp sạc hoặc củ sạc kém chất lượng. Việc sử dụng sản phẩm không chính hãng hoặc các loại sạc nhanh khiến quá trình dòng điện chạy trên thiết bị hoạt động không đồng đều. Từ đó dẫn đến việc làm nhiệt độ tăng giảm thất thường, khiến cho cả củ sạc và máy đều bị nóng.

Nếu bạn muốn kéo dài tuổi thọ của bộ sạc cũng như thiết bị điện thoại, cần lưu ý một số điều sau đây.

Sạc điện thoại đúng cách, đúng quy định mà nhà sản xuất khuyến cáo

Khi điện thoại thông báo hết pin bạn cần sạc ngay. Khi điện thoại thông báo đã sạc đầy hãy rút sạc, đặc biệt, bạn không nên sạc điện thoại qua đêm.

Bên cạnh đó, bạn cần tránh sử dụng điện thoại làm việc quá tải khiến pin bị nóng quá lâu. Tuyệt đối không sử dụng điện thoại trong khi đang sạc pin. Đồng thời, hãy sử dụng bộ sạc và pin chính hãng tại các cơ sở uy tín để đảm bảo chất lượng.

Bạn cũng cần chú ý, nên sạc điện thoại ở những nơi thoáng mát, bởi môi trường và không khí sẽ tác động không nhỏ tới bộ sạc. Tránh những nơi có ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao.

Trong trường hợp mất điện, bạn có thể sử dụng sạc dự phòng. Tuy nhiên, nếu bạn dùng sạc dự phòng kém chất lượng cũng là nguyên nhân trực tiếp gây hại cho bộ sạc điện thoại.

Trên đây là một số nguyên nhân khiến bộ sạc điện thoại bị nóng khi đang sạc và những lời khuyên giúp bạn kéo dài tuổi thọ cho thiết bị công nghệ.