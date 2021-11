Tài sản Harry - Meghan tăng gần 100 triệu USD sau khi rời hoàng gia

(VTC News) -

Theo Daily Star, giá trị tài sản ròng vợ chồng Hoàng tử Harry tăng vọt gấp 3-4 lần sau khi từ bỏ các nhiệm vụ Hoàng gia để độc lập về tài chính. Tổng giá trị tài sản ròng của họ ở thời điểm này ước đạt 128-133 triệu USD, con số cao ngất ngưởng so với hồi còn làm việc cho Hoàng gia Anh (chỉ khoảng 25-40 triệu USD).

Vợ chồng Harry - Meghan giàu lên nhiều lần sau khi rời Hoàng gia Anh.

Nhờ đâu mà họ kiếm được số tiền lớn đó? Từ khi được độc lập về tài chính, Công tước và Nữ công tước Sussex mở rộng lợi ích kinh doanh ở bên ngoài Hoàng gia. Hợp đồng mà họ lý với nền tảng trực tuyến Spotify được cho là trị giá khoảng 25 triệu USD. Họ cũng hợp tác với nền tảng phim online Netflix, tổng trị giá hợp đồng được báo cáo là trên 100 triệu USD.

Cách đây 5 tháng, Meghan phát hành cuốn truyện tranh thiếu nhi The Bench, tranh minh họa do họa sĩ nổi tiếng Christian Robinson vẽ. Con số lợi nhuận thu được từ việc bán sách chưa được công bố, tuy nhiên tác phẩm này từng được New York Times liệt kê là cuốn bán chạy nhất trong một hạng mục hẹp của sách thiếu nhi.

Bất động sản cũng là phần tài sản lớn của vợ chồng Harry - Meghan. Tòa biệt thự 9 phòng ngủ, 16 phòng tắm ở Montecito, California được họ mua với giá khoảng 14 triệu USD tháng 6/2020. Gần đây, công trình này được cho là đã tăng giá trị gấp ba lần. Biệt thự Montecito có phòng gym, spa, sân tennis, bể bơi, khu nhà riêng dành cho khách, chuồng nuôi gà và sân vườn rộng. Đây là khu vực có nhiều người nổi tiếng và giàu có sinh sống như Oprah Winfrey, Ariana Grande, Ellen DeGeneres...

Khu biệt thự Montecito của vợ chồng Hoàng tử Harry.

Vậy trước khi rời Hoàng gia Anh, tiền bạc của Harry - Meghan đến từ đâu? Harry được công quỹ chi trả cho các hóa đơn do anh phục vụ với tư cách thành viên cao cấp của Hoàng gia. Thời còn ở quân ngũ, anh được trả lương khoảng 50.000 USD/năm. Hoàng tử cũng có hàng chục triệu USD tiền thừa kế từ cụ (Thái hậu Elizabeth, mẹ Nữ hoàng Anh) và mẹ, Công nương Diana.

Về phần Meghan, cô được trả thù lao 50.000 USD cho mỗi tập phim Suits. Cựu diễn viên cũng tham gia thiết kế thời trang cho một thương hiệu Canada và điều hành blog riêng. Theo Forbes, trước khi cưới Harry, Meghan sở hữu khối tài sản khoảng 2,2 triệu USD.