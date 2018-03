Tại Quốc hội Mỹ, nữ diễn viên 'Westworld' kể về 2 lần bị cưỡng hiếp

Nữ diễn viên xinh đẹp Evan Rachel Wood đã có bài phát biểu đầy xúc động tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ về nạn bạo lực và lạm dụng tình dục mà chính cô là nạn nhân nhiều năm trước.

Theo tờ USA Today, ngày 28/2 ngôi sao truyền hình nổi tiếng Evan Rachel Wood đã có bài phát biểu hùng hồn và đầy cảm động về nạn bạo lực và lạm dụng tình dục ở Hollywood trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ.

Đây là một trong các hoạt động nhằm ủng hộ luật bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân bị xâm hại tình dục tại Mỹ. Luật này đã được Quốc hội Mỹ thông qua và cựu Tổng thống Barack Obama ký hồi tháng 10/2016, nhưng chưa được thực hiện trên toàn 50 bang.

Nữ diễn viên West World cho biết các chiến dịch chống lạm dụng tình dục như Me Too và Time's Up đã khiến cô nhớ lại những trải nghiệm đau buồn của bản thân trong quá khứ. "Mỗi khi đọc các thông tin này tôi đông cứng cả người", cô mô tả.

Nữ diễn viên đã đứng dậy sau hai lần bị cưỡng hiếp trong quá khứ.

Evan Rachel Wood khẳng định những lần bị quấy rối và tấn công tình dục đã để lại những vết sẹo tinh thần ảnh hưởng đến cô hàng ngày. Người đẹp 30 tuổi kể cô từng bị bị cưỡng hiếp 2 lần, một lần bởi người tình và một lần bởi người lạ mặt.

"Trong khoảnh khắc khi tôi bị trói và bị đánh đập, tôi nghĩ mình có thể chết đi ngay lập tức, không chỉ vì kẻ đó dọa giết tôi mà còn vì tôi cảm thấy linh hồn đã rời khỏi cơ thể", Wood mô tả.

Trong một lần khác, cô bị một kẻ lạ mặt cưỡng hiếp tại một quán bar. "Tôi không thể nào quên được những lời mà gã đó thì thầm vào tai tôi rằng "Cô sẽ ổn thôi, ổn thôi" cùng với tiếng hét "Không, không, không" của tôi".

Evan Rachel Wood nổi tiếng với series truyền hình Westworld.

Những trải nghiệm kinh hoàng đó từng khiến Wood rơi vào trầm cảm, nghiện ngập, thậm chí từng định tự sát. Sau đó cô phải nhập viện để điều trị tâm lý và vượt qua được nỗi đau.

"Nhưng không phải ai cũng may mắn như tôi. Bởi bị cưỡng hiếp không chỉ là nỗi đau kéo dài vài phút, mà là một cái chết từ từ", cô nhấn mạnh.

Nữ diễn viên Evan Rachel Wood là một trong những mỹ nhân đình đám khi tham gia rất nhiều phim nổi tiếng như Westworld, Thirteen, The Ides of Marchand và The Wrestler.

Cô từng kết hôn với nam diễn viên người Anh Jamie Bell vào năm 2012 nhưng ly hôn sau đó 2 năm.

