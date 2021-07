Tai nghe không dây có thể tự làm sạch vi khuẩn, âm thanh 3D

(VTC News) -

Công ty Hàn Quốc tiết lộ loạt tai nghe không dây LG Tone Free mới. Không chỉ đi kèm công nghệ tự động làm sạch vi khuẩn bằng tia UV, mẫu tai nghe này cũng có phiên bản cao cấp mang tên FP9 đi kèm hộp sạc cắm vào jack cắm tai nghe để hoạt động như một dongle Bluetooth. Tính năng này có thể hữu ích trong các chuyến bay và trong các trường hợp có dây khác.

Ngoài FP9, dòng LG Tone Free cũng bao gồm hai phiên bản FP8 tầm trung và FP5 giá rẻ. Chúng đều hỗ trợ tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) và nâng cấp âm thanh không gian mới. Điều đó có nghĩa người dùng có thể nghe thấy các yếu tố âm nhạc như thể chúng được định vị trong các không gian khác nhau trong âm thanh 3D mà LG cho biết điều này sẽ cho trải nghiệm âm thanh giống thật hơn.

Trên thực tế, âm thanh không gian đang trở thành một tính năng phổ biến trên các mẫu tai nghe. Tính năng này gần đây đã xuất hiện trên Apple Music và từ lâu có sẵn thông qua định dạng 360 Reality Audio của Sony. Nhà mạng Verizon cũng giới thiệu định dạng âm thanh không gian của riêng họ có tên Adaptive Sound, tuy nhiên nó không cần tai nghe hoặc loa cụ thể.

Điểm khác biệt lớn trong thiết kế của LG Tone Free mới là thân tai nghe ngắn hơn, giảm còn 4,4 mm. Cả ba cũng có bộ ba micrô và tính năng gọi thoại mới được gọi là Whispering Mode cho phép người dùng giữ tai nghe bên phải gần miệng như một micrô chuyên dụng.

Tính năng tự động làm sạch bằng tia cực tím chỉ giới hạn ở hai phiên bản FP8 và FP9. Nó có thể loại bỏ 99,9% vi khuẩn trong 5 phút khi các chồi được đặt bên trong hộp sạc. Chỉ phiên bản FP8 hỗ trợ sạc không dây. Cả tai nghe nhét tai tầm trung và cao cấp cũng có thời lượng pin lâu hơn so với FP5 giá hơn, 10 giờ nghe so với 8 giờ nghe giữa các lần sạc và 24 giờ nghe so với 22 giờ nghe khi bao gồm hộp sạc.

LG cho biết dòng tai nghe Tone Free FP sẽ được hãng bán ra từ tháng này với các màu Đen than và Trắng ngọc trai, trong đó FP8 và FP9 cũng được cung cấp màu vàng khói. Tuy nhiên thông tin giá bán vẫn chưa được LG đưa ra.