Tai nạn ôtô khiến 6 người Việt thiệt mạng ở Campuchia: Thông tin chính thức

Chiều 8/11, trả lời VTC News, một lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền đã nhận được thông tin chính thức các nạn nhân bị tai nạn tại Campuchia.

Rất đông người đân có mặt tại nhà ông Nguyễn Sị (ở xóm trại Tiểu, xã Mỹ Lộc) để chia sẻ cùng gia đình. (Ảnh: Phan Ấn)

"Chính quyền đã nhận được thông tin từ Sở Ngoại vụ báo về, kèm theo danh sách cụ thể 11 người trên xe bị tai nạn, có 6 người chết, trong đó có 5 người ở huyện Can Lộc", vị này nói.

Theo thông báo, tỉnh Hà Tĩnh có 5 người, trong đó, 3 người ở xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), 1 người ở xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và 1 người ở xã Xuân Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và 1 người ở tỉnh Thanh Hóa.

Danh tính cụ thể các nạn nhân Nguyễn Thị M.; Nguyễn Q.; (SN 1983); và Nguyễn Nh. (2001), (là 3 mẹ con, cùng ở xóm Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc); Ngô Đức C. (1996, ở xã Sơn Lộc); Hoàng Thị Thùy (SN 1995, ở xã Xuân Lộc) và Quách Thùy Trang (SN 2018, ở tỉnh Thanh Hóa).

Khuya 5/11, xe ô tô do tài xế người Campuchia cầm lái chở 11 người Việt Nam đi trên quốc lộ 6 (đoạn qua xã Spean Thnaot, tại huyện Chikreng, tỉnh Siem Riep, Campuchia) thì lao xuống kênh nước.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe gặp nạn. (Ảnh:TL)

Vụ tai nạn khiến tài xế và 6 người (3 nam, 3 nữ) chết tại chỗ, 5 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu ở Campuchia.

Được biết, những người Việt Nam này đến Tây Ninh rồi nhập cảnh qua Campuchia. Vụ tai nạn xảy ra cách Tây Ninh khoảng 700km.

Bộ Ngoại giao làm việc với Đại sứ Campuchia tại Hà Nội, đề nghị Campuchia có các hình thức hỗ trợ cần thiết đối với các công dân Việt Nam bị nạn. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia theo dõi sát tình hình, khẩn trương xác minh nhân thân các công dân bị nạn, sớm thông báo cho các địa phương trong nước liên quan và gia đình, hướng dẫn các thủ tục giải quyết vấn đề hậu sự và chăm sóc người bị nạn.

Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia theo số +85-597-702-0561; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang theo số +85-571-311-6789 và Tổng đài Bảo hộ công dân theo số +84-981-848-484.