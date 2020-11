Tai nạn ô tô thảm khốc ở Campuchia: Đưa thi thể 5 nạn nhân về nước

Sáng 16/11, trả lời VTC News, một lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền phối hợp với gia đình đưa thi thể 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tại tỉnh Siem Riep, Campuchia về địa phương.

Rất đông người dân có mặt tại nhà bà M. (ở xóm trại Tiểu, xã Mỹ Lộc) để chia sẻ cùng gia đình.

"Sở Ngoại vụ cùng huyện Can Lộc đã cử người phối hợp với gia đình trên đường đi nhận thi thể các nạn nhân tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Nếu hôm nay nhận được thì chắc vài ngày sau, 5 nạn nhân sẽ được đưa về đến địa phương", vị này nói.

Theo thông báo của Sở Ngoại vụ, sáng 13/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với các bên liên quan tổ chức lễ thắp hương tại chùa Stung Meanchey (Phnompenh) cho các công dân thiệt mạng.

Đại sứ quán Việt Nam đón 5 người (bị thương trong vụ tai nạn), hiện bị tạm giữ tại Trung tâm câu lưu người nước ngoài cùng tham dự lễ, sau đó, số người này được đưa trở lại trung tâm.

Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các bên liên quan để Campuchia cấp giấy xác nhận không nhiễm COVID-19 đối với các nạn nhân (sau 24 - 28 giờ mới có kết quả).

Sau đó, Campuchia sẽ có tờ lệnh giao các nạn nhân cho Đại sứ quán. Sau khi hoàn tất các thủ tục, xe chở các nạn nhân xuất phát cùng thời điểm với xe chở các công dân hồi hương.

Dự kiến, đến khoảng 10h hôm nay 16/11, xe chở các nạn nhân sẽ về đến cửa khẩu Mộc Bài và được bàn giao tại khu đất trống giữa 2 cột mốc cửa khẩu Bavet (Campuchia) và cửa khẩu Mộc Bài (Việt Nam).

Chị Đặng Thị Hoa (vợ anh Q.) ôm 2 con khóc nghẹn ngào chờ thi thể chồng và người thân được đưa về quê.

Bên cạnh đó, 5 công dân người Việt Nam bị thương trong vụ tai nạn cũng sẽ được đưa về nước, trong đó, có 4 người Hà Tĩnh. Campuchia đã đồng ý trục xuất các công dân bị thương theo thời gian thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Trước đó, Sở Ngoại vụ có thông báo, Hà Tĩnh có 5 người thiệt mạng tại tỉnh Siem Riep, Campuchia, trong đó, 3 người ở xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), 1 người ở xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và 1 người ở xã Xuân Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Danh tính các nạn nhân, gồm: Nguyễn Thị M.; Nguyễn Q.; (SN 1983); và Nguyễn Nh. (2001), (là 3 mẹ con, cùng ở xóm Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc); Ngô Đức C. (1996, ở xã Sơn Lộc); Hoàng Thị Thùy (SN 1995, ở xã Xuân Lộc.