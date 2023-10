Tai nạn ở Đồng Nai: Đề nghị kiểm tra dữ liệu hành trình tất cả xe khách

(VTC News) -

Hiện trường tai nạn giao thông làm 4 người tử vong ở Đồng Nai.

Tối 30/9, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho rằng, qua các vụ tai nạn cho thấy, quy định về gắn camera hành trình trên phương tiện giao thông vận tải rất đúng đắn.

Nếu không có camera hành trình sẽ rất khó trong công tác điều tra, xử lý các vụ tai nạn giao thông. Sắp tới, trong dự thảo luật ATGT sẽ mở rộng quy định này ra tất cả các phương tiện giao thông vận tải.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra xử lý, khi khám nghiệm xe trong vụ tai nạn cần kiểm tra trích xuất thiết bị giám sát hành trình, thiết bị dây an toàn trên xe và các thiết bị an toàn đối với 2 phương tiện.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị kiểm tra dữ liệu hành trình tất cả xe khách trên quốc lộ 20. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ông Hùng còn đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp toàn bộ dữ liệu của xe vận tải hành khách và xe tải chở hàng hóa lưu thông trên quốc lộ 20 cho Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra, giám sát quá trình lưu thông và việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ của các loại phương tiện này, từ đó kịp thời điều chỉnh, bố trí thời gian tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phù hợp hơn, nhất là vào ban đêm.

Cũng trong buổi làm việc, Đại tá Trần Anh Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của chủ xe. Tiếp tục làm việc với nhà xe để yêu cầu chủ xe Thành Bưởi quán triệt các lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Đồng thời, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục phối hợp với công an tỉnh Lâm Đồng để tổ chức kiểm tra, kiểm soát và có kế hoạch căn cơ để đảm bảo được trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20".

Hình ảnh chiếc biến dạng sau tai nạn khiến 9 người thương vong ở Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 2h40 ngày 30/9, ô tô khách mang biển kiểm soát 50F-004.83 do Hoàng Văn Tính (SN 1986, quê tỉnh Thừa Thiên Huế), điều khiển chở theo 34 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến Km48, thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tông vào phía sau bên trái xe tải mang biển kiểm soát 60C-345.13 đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó ô tô khách 50F-004.83 đi sang trái đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ ngồi, biển số kiểm soát 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận), điều khiển chở theo 9 hành khách đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương, 2 ô tô hư hỏng nặng.

Chiều 30/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế Hoàng Văn Tính để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".