Tai nạn liên tiếp trên Quốc lộ 5 khiến 3 người thương vong

Chiều 14/7, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND phường Ái Quốc (TP Hải Dương) cho biết, sáng cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 5 đoạn qua phường Ái Quốc xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra lúc 8h40, tại Km59+700 Quốc lộ 5. Thời điểm trên, ô tô mang BKS 15A-069.xx do ông Trần Thế C. (SN 1958, trú tại xã An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng) cầm lái chạy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng va chạm với xe máy BKS 34B2-142.xx do chị Đỗ Thị L. (SN 1990, trú tại xã Tam Kỳ, Kim Thành, Hải Dương) điều khiển và xe máy BKS 16K4-125x do ông Nguyễn Thanh T. (SN 1945, trú tại xã Toàn Thắng, Gia Lộc, Hải Dương) lái.

Cú va chạm mạnh khiến chị L. chết tại chỗ trong tình trạng thi thể không nguyên vẹn, ông T. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, 3 phương tiện liên quan hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 5 đoạn qua phường Ái Quốc khiến 2 người thương vong.

Sau đó, khoảng 9h30 cùng ngày, tại Km58+500 Quốc lộ 5 thuộc phường Ái Quốc, xe ô tô 34A-214.xx do anh Vũ Tuấn A. (SN 1985, trú tại phường Ái Quốc) lái xe tự đâm vào rào chắn khiến xe hư hỏng nặng phần đầu, rất may không gây thương vong về người.

Cũng trong sáng 14/7, lúc 5h, xe mô tô va chạm với xe đầu kéo tại Km70+700 Quốc lộ 5 đoạn qua xã Kim Xuyên (Kim Thành, Hải Dương) khiến 1 người chết.

Theo đó, xe môtô BKS 27B2-058.xx do Hạng A M. (SN 1999, trú tại huyện Mường Chà, Điện Biên) chạy theo hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo15C-159.xx kéo theo rơ-moóc 15R-058.xx do anh Đỗ Văn C. (SN 1992, trú tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên) cầm lái. Vụ va chạm khiến anh M. chết tại chỗ.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn trên.