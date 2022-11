Tai nạn 15 người thương vong ở Huế: 2 nạn nhân nguy kịch được phẫu thuật

(VTC News) -

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc giữa xe tải và xe khách khiến 2 người chết, 13 người bị thương, tối 12/11 theo Báo cáo của Bệnh viện Trung ương Huế, đơn vị tiếp nhận, điều trị cho 13 bệnh nhân bị thương do tai nạn giao thông trong đêm 9/11 tại Km17+500 quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế (đoạn tuyến bàn giao cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh quản lý) thuộc địa phận xã Hương Thọ (TP Huế).

Cơ quan chức năng cho biết hiện có 6/13 nạn nhân được ra viện. Hai bệnh nhân bị thương nặng là Nguyễn Thị Nương (52 tuổi, trú tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị vỡ lách, thủng ruột non và bệnh nhân Nguyễn Ánh Hào (39 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị đa chấn thương, chấn thương cột sống thắt lưng, vỡ xương chậu. Cả 2 bệnh nhân đã được phẫu thuật, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng có công điện gửi Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu ưu tiên cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân không may tử vong.

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 9/11 tại Km17+500 quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế (đoạn tuyến bàn giao cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh quản lý) thuộc địa phận xã Hương Thọ (TP Huế), một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra giữa xe tải và xe khách khiến 2 người chết, 13 người bị thương.

Thời điểm trên, xe tải mang BKS 73C - 097.01 do anh Nguyễn Ánh Hào (SN 1983 trú thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cầm lái chạy theo hướng Bắc - Nam. Đến địa điểm kể trên, xe này va chạm với xe khách BKS: 47F - 002.86 do Nguyễn Hà Tấn Thiện (SN 1973, trú Ninh Thân, Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà) cầm lái chạy theo chiều ngược lại. Nguyên nhân ban đầu là do Thiện lái xe khách đi không đúng làn đường quy định.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ là anh Nguyễn Văn Minh (SN 1973) và anh Phan Bá Hiệu (SN 1979) cùng 13 người khác bị thương. Các nạn nhân bị chết được đại diện gia đình và cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ đưa về quê an táng.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, trú tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.