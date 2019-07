Ngày 23/7, Trung tâm Văn hóa – thể thao & Truyền thanh – truyền hình TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trên.

Theo đó, từ ngày 9 đến 11/8 tới, TP Hội An sẽ tổ chức sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 17 với nhiều hoạt động như: Trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, triển lãm tranh ảnh, dạy viết thư pháp Nhật Bản, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và thi đấu thể thao truyền thống Hội An - Nhật Bản, làm lồng đèn, gấp giấy Origami, gấp lá dừa…

Hoạt động tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa với thương nhân Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/8 tới tại đô thị cổ Hội An.

Đặc biệt, điểm nổi bật của sự kiện lần này là hoạt động tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa với thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro diễn ra vào lúc 16h30 ngày 10 và 11/8 trên sông Hoài.

Công Nữ Ngọc Hoa là con của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Năm 1619, bà được gả cho Araki Sotaro – một thương gia Nhật Bản thường buôn bán tại cảng thị Hội An vào những năm đầu của thế kỷ 17.

Năm 1620, bà theo Araki Sotaro về sinh sống ở Nhật Bản.

Theo truyền tụng, khi về sinh sống tại Nhật Bản, bà đã dạy các điệu múa nước mình cho người Nhật, có công chẩn tế, xây chùa, dạy nấu nướng.

Nhờ những đức tính cũng như phẩm giá đáng quý của người phụ nữ Việt Nam, Công Nữ Ngọc Hoa được người Nhật yêu quý, kính trọng và gọi bằng tên thân mật là Anio.

Mối nhân duyên này góp phần thúc đẩy giao thương giữa Hội An và Nhật Bản trở nên tốt đẹp hơn, đồng thời quan hệ giữa hai nước cũng được gắn kết.

THANH BA