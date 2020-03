Vay vốn cá nhân sản xuất kinh doanh với lãi suất từ 6,5%/năm

​Khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt các gói vay khác nhau, lãi suất cực kỳ ưu đãi. Với khách hàng mới (là các khách hàng có quan hệ tín dụng với BIDV dưới 6 tháng hoặc không có số dư cấp tín dụng và không có hợp đồng cấp tín dụng còn hiệu lực giải ngân, phát hành bảo lãnh, cam kết thanh toán với thời gian trên 12 tháng), khách hàng được hưởng lãi suất chỉ từ 6,5%/năm đối với khoản vay dưới 6 tháng và từ 7%/năm đối với khoản vay từ 06 tháng đến 12 tháng.

Các khách hàng khác được hưởng lãi suất chỉ từ 7%/năm đối với khoản vay kỳ hạn dưới 06 tháng và từ 7,5%/năm đối với khoản vay từ 06 tháng đến 12 tháng.

Chương trình áp dụng với các khoản vay giải ngân mới từ ngày 19/03/2020.

Khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh trong thời gian này sẽ đồng thời được tham gia nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các sản phẩm dịch vụ khác như ngân hàng điện tử, bảo hiểm… để quản lý hiệu quả tài khoản cá nhân như: Miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng điện tử, tặng đến 0,2%/năm lãi suất khi gửi tiền online. Ngoài ra, khách hàng vay vốn còn được tặng đến 500.000 đồng bằng thẻ điện thoại khi mua mới/tái tục bảo hiểm người vay vốn và được ưu đãi thẻ tín dụng theo từng thời kỳ.

Gói vay vốn sản xuất kinh doanh "Kết nối, Vươn xa" gần đây nhất với quy mô 10.000 tỷ đồng được triển khai từ 03/02/2020 đã được đông đảo khách hàng quan tâm, ủng hộ và kết thúc trước hạn vào ngày 07/03/2020.

Với những chính sách kịp thời, phù hợp, BIDV được bình chọn là ngân hàng đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019 do Tạp chí The Asian Banker thực hiện; Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu Việt Nam 4 năm liên tiếp 2016, 2017, 2018 & 2019 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn.