Thủ tướng đồng ý hạ tiêu chí cho doanh nghiệp vay gói 16.000 tỉ đồng

Sáng 2/7, tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung báo cáo về việc triển khai Nghị quyết 42 hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo người đứng đầu Bộ LĐ-TB&XH, các địa phương đã chủ động triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, đến nay cơ bản chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng các gói chính sách, nhất là nhóm có số lượng đông như người nghèo, cận nghèo, người có công, người mất việc, ngừng việc...

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Tuy nhiên, gói 16.000 tỉ đồng cho vay lãi suất 0% để trả lương cho người lao động bị mất việc do đại dịch lại đang gặp khó khăn. Nguyên nhân do tiêu chí quá cao. Sau khoảng 2 tháng triển khai, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay chưa doanh nghiệp nào vay được gói tín dụng 16.000 tỉ đồng, lãi suất 0% để trả lương cho người lao động bị giảm sâu thu nhập do đại dịch.

Khắc phục hạn chế này, để doanh nghiệp vay được gói tín dụng để trả lương cho người lao động, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Chính phủ bỏ tiêu chí doanh nghiệp không có nguồn thu mới được vay. "Nếu không có nguồn thu thì doanh nghiệp gần như phá sản, giải thể. Do đó, doanh nghiệp không vay để trả lương cho người lao động", ông Dung giải thích.

Chính vì vậy, Chính phủ nên chấp thuận đề nghị này và giao cho Ngân hàng nhà nước và Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, xây dựng điều chỉnh tiêu chí để sớm trình Thủ tướng.

Đồng thời, ông Dung cũng đề xuất Chính phủ cho doanh nghiệp vay gói này đến hết tháng 12 năm nay thay vì hạn cuối là ngày 31/7. Đây là giải pháp để kích cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh.

Ông Dung cũng kiến nghị Chính phủ cho phép mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Đó là giáo viên trường tư thục - những người đã mất việc làm, ngừng việc làm nhưng chưa được hỗ trợ.

Phát biểu ngay sau báo cáo của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý hạ các tiêu chí để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, trả lương cho người lao động.

"Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính báo cáo việc này. Chính phủ đồng ý hỗ trợ doanh nghiệp, điều chỉnh một số tiêu chí trong gói 16.000 tỷ đồng vay không lãi. Ngân sách vẫn ở mức độ đó", Thủ tướng chỉ đạo.