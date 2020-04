Than Hà Lầm: Lãi ròng lao dốc, cổ phiếu ế ẩm

Công ty cổ phần Than Hà Lầm (Hà Lầm – Vinacomin, mã HLC), công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), có nhiệm vụ chính là khai thác than hầm lò. Từ 12/2006, Than Hà Lầm – Vinacomin chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, giám đốc đương nhiệm là ông Trần Mạnh Cường.

Lợi nhuận rơi thẳng

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2019, Than Hà Lầm – Vinacomin đạt lợi nhuận sau thuế hơn 20,1 tỷ đồng, giảm 62% so năm 2018. Mức lợi nhuận này được coi là khiêm tốn với doanh nghiệp có tổng tài sản lên đến hơn 3.248 tỷ đồng.

Doanh thu đi ngang song lợi nhuận sau thuế 2029 của Than Hà Lầm giảm 62% so cùng kỳ. (Ảnh: H.B)

Theo HLC, nguyên nhân giảm hơn 33 tỷ đồng lợi nhuận là do chịu ảnh hưởng lãi vay bị khống chế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Nghị định 20/2017.

Vẫn theo báo cáo, doanh thu thuần của Than Hà Lầm trong năm đạt hơn 3.155 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 5% về hơn 953 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua, Than Hà Lầm chi cho hoạt động bán hàng hơn 30 tỷ đồng, giảm sâu 42% so với 2018. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm ít hơn, ghi nhận 107 tỷ đồng so 117 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này, HLC chi hơn 44,6 tỷ đồng cho nhân viên, hơn 2,5 tỷ đồng khấu hao tài sản, còn hơn 26,6 tỷ đồng cho các chi phí khác và xấp xỉ 40 tỷ đồng cho chi phí bằng tiền khác (như chi phí hội nghị, công tác phí, tàu xe…).

Nợ gấp 10 lần vốn

Than Hà Lầm – Vinacomin hiện gánh khoản nợ gấp nhiều lần vốn sở hữu.

Cụ thể, nợ phải trả của Than Hà Lầm tại thời điểm 31/12/2019 là 2.955 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 829 tỷ đồng, còn lại hơn 2.125 tỷ đồng nợ dài hạn.

Trong gánh nợ phải trả khổng lồ này, nợ vay ngắn hạn hơn 331,5 tỷ đồng, nợ vay dài hạn gần 2.126 tỷ đồng. Nợ vay lớn khiến Hà Lầm – Vinacomin phải trả khoản lãi vay lên tới hơn 251,4 tỷ đồng trong 2019 - một con số rất lớn, nếu so sánh với số tiền 614,5 tỷ đồng doanh nghiệp dùng để chi trả cho toàn bộ nhân công trong cả năm.

Chủ nợ lớn nhất của Than Hà Lầm hiện nay là Ngân hàng TMCP Công thương (ViettinBank) – chi nhánh Quảng Ninh (hơn 1.740 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Quảng Ninh (hơn 314 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) – chi nhánh Quảng Ninh (hơn 1.695 tỷ đồng)…

Trong khi nợ vay lớn thì Than Hà Lầm hiện có vốn sở hữu chỉ hơn 293,2 tỷ đồng. Như vậy, nợ phải trả hiện gấp hơn 10 lần vốn sở hữu.

Doanh nghiệp huy động vốn vay trong kinh doanh là điều không lạ. Nhưng để nợ gấp nhiều lần vốn đã cho thấy việc quản trị tài chính còn tồn tại nhiều vấn đề. Thậm chí, nếu nợ quá lớn trong khi khả năng thanh toán không đảm bảo dễ đặt doanh nghiệp vào vòng rủi ro.

Ngoài núi nợ chồng chất, hệ số khả năng thanh toán nhanh của HLC hiện chỉ đạt 0,3 lần. Doanh nghiệp không chỉ gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ mà còn dễ mất các cơ hội do khả năng thanh toán nợ mang lại.

Giám đốc HLC nhận lương gần nửa tỷ đồng/năm Lợi nhuận lao dốc quá nửa song ban lãnh đạo Than Hà Lầm – Vinacomin vẫn nhận mức lương cao. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HLC cho thấy năm 2019 Than Hà Lầm chi gần 3 tỷ đồng trả lương cho 8 lãnh đạo quản lý. Trong đó ông Trần Mạnh Cường – Giám đốc HLC nhận lương cao nhất gần 40 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 467,7 triệu đồng/năm. Hưởng lương cao tiếp theo là các phó giám đốc với mức gần 35 triệu đồng/người/tháng. Kế toán trưởng Trần Mai Thanh nhận mức lương 31,4 triệu đồng/tháng. Trong khi trưởng ban kiểm soát nhận thù lao xấp xỉ 34,5 triệu đồng/tháng.

Kết quả kinh doanh kém tích cực đã ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của cổ phiếu. Trên thị trường cổ phiếu, mã HCL của Than Hà Lầm nằm trong nhóm cổ phiếu “trà đá” khi đứng dưới mệnh giá (6.500 đồng/cổ phiếu chốt phiên 13/4) và thường xuyên không có thanh khoản.